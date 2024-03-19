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Erdoğan'dan Mamak'ta sitem: Daha yüksek oy bekliyorduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Biz Mamak'tan aslında daha yüksek oy bekliyorduk. Demekki mesajlarımızı Mamak halkına ulaştırma konusunda eksiklerimiz oldu." dedi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 19 Mart 2024 15:54, Son Güncelleme : 19 Mart 2024 16:34
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mamak Yeşilbayır Mahallesi Sağduyu Caddesi'nde Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Biz Mamak'tan aslında daha yüksek oy bekliyorduk. Demekki mesajlarımızı Mamak halkına ulaştırma konusunda eksiklerimiz oldu. Hangi kökene, meşrebe, fikre, siyasi görüşe sahip olursa olsun her vatandaşımız bizim başımızın tacıdır. Bizim siyaset geneleneğimizde beklentiler karşılanmayınca muhallefetin yaptığı gibi suçu, hatayı, kusuru millete atmak yoktur. Biz eksik varsa kendimzide arar, hata varsa yine kendimize bakarız. Muhalefet cenahı ise bırakın kazandıkları bir seçimi, yenildikleri seçim sonrası bile kendilerini sorgulamaz, hesaba çekmezler. Her zaman bir günah keçisi bulup yollarına devam ederler.

Sandık sonucunu daha fazla insana ulaşmamız gerektiği şeklinde okuyoruz. Ankara bizim, hepimizin.

31 Mart'ta Mamaklı kardeşlerimizle el ele verip, eser ve hizmet siyasetini zirveye çıkaracağız.

"Belediye yatırımları konusunda ilçemiz Ankara'da bir başarı hikayesidir"

Mamak denilince akla gece kondular gelirdi, çarpık yapılaşma gelirdi, yokluk ve yoksulluk gelirdi. Biz hem belediye hizmetleri hem de hükümet yatırımlarıyla ilçemize yakışmayan bu tabloya son verdik.

Modern binalarıyla, yeşil alanlarıyla, spor tesisleriyle, kültür merkezleriyle, ilçemiz göz dolduruyor. Özlelikle belediye yatırımlarında ilçemiz Ankara'da bir başarı hikayesi olarak kendinden söz ettiriyor.

Bakanlıklarımız tarafından ilçemizie kazandırılan sağlıkta 256 yataklı Mamak Devlet hastanesi, Başak Halk Sağlığı Merkezi, TOKİ tarafında inşa edilen bin konutu, İlçe emniyet müdürlüğümüz ile Tuzluçayır ve Kartaltepe polis merkezlerini, Zirvekent Jandarma merkezini bugün resmen sizlerin hizmetine sunmuş oluyoruz. Bütün bu hizmet ve projelerin ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.

"Ben Mamak'ın tavrının gerçek belediyecilikten yana olacağına yürekten inanıyorum"

Bu seçimlerde Mamak'ta bayrak değişimine gittik. Belediye başkanı olarak 5 yıldır görev yapan Murat Köse kardeşimizin yerine Asım Balcı kardeşimizi aday gösterdik. Asım Balcı kardeşimin sizlerinde takdiri ile Mamak'ta hizmet bayrağını çok daha yukarılara taşıyacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanı olarak Asım kardeşimin yanında olacağım, Turgut kardeşimin yanında olacağım. Onlarla beraber bu yolculuğa devam edeceğim.

Belediyemizin ve kamu kurumlarının kapısını hiç kimsye kapatmadık. Şu partiye oy verenler belediyenin kapısından giremez diyen ırkçı faşist zihniyetten asla olmadık.

"CHP yönetimi ırkçılık, ayrımcılık ve bölücülükte kendi geçmişiyle yarışıyor"

Hangi inanca, kökene, meşrebe sahip olursa olsun 85 milyonu kimsenin bölemeyeceğin içimizdeki fitne tüccarlarına açık ve net gösterdik. Şunu çok iyi bilmenizi isterim her kim mezhep üzerinden siyaset yapıyorsa bu milletin iyiliğini istemiyor demektir.

Siyasi partiler olarak elbette yarışacağız, eleştirilerimizi getireceğiz, ülkemizin ve milletmizin menfaati adına doğru bulmadığımız hususları açık yüreklilikle ifade edeceğiz. Ama bunları yaparken bzii birbriimize düşürerek aramıza nifak sokmaya çalışanlara karşı daima uyanık olacağız.

"Sizlerden kardeşliğinize, birlik ve beraberliğinize çok sıkı sarılmanızı istiyorum"

Sizlerden AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın kardeşlik siyasetine sahip çıkmanızı istiyorum.

Son 5 yılda Ankara'nın nasıl bir hizmetsizlik ve esersizlik girdabına düştüğünü sizler çok iyi biliyorsunuz.

Ankara'da metro adına yapılan ne varsa hepsi bizim yaptıklarımız. Belediye olarak bunların yaptığı yok. Asfalt dökmemekle yol köprü yapmamakla taş üstüne taş koymamakla övünen beceriksiz bir yönetim var.

Seçim meydanlarında bol keseden vaat dağıttılar ama göreve gelince verdikleri sözlerin hiç birini yerine getirmediler.

Ankara bu kadar ihmale bu kadar yatırımsızlığa tahammül edemez. Ankaranın yavaşlıktan kurtulması bir an önce hızlanması gerek. 31 Mart seçimleri büyük bir fırsattır. Gelin bu fırsatı heba etmeyelim.

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