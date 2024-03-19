CHP'li Engin Özkoç, Erdoğan'a 122 bin TL tazminat ödeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın açıklaması şu şekilde:

Sayın Cumhurbaşkanımızı,

FETÖ ile ilişkilendiren konuşması nedeniyle Engin Özkoç aleyhine açtığımız manevi tazminat davası, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25.Hukuk Dairesi tarafından kesin olarak karara bağlandı.

Engin Özkoç, tazminat ve fer'ileri birlikte 122.448 TL ödedi.