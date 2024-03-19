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Cumhuriyetin 100. Yılında Düzce'ye 100 proje

Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü, 31 Mart Yerel Seçimleri'ne yönelik çalışmalarına, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılına atfen ismini "Düzce İçin 100 Proje" verdiği proje lansmanı ile başladı. Başkan Özlü, 5 yıllık görev süresi boyunca yaptıklarını da yazdığı proje kitabında Düzce'nin tamamında yenilenme ve kalkınmayı amaçlıyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Mart 2024 16:36, Son Güncelleme : 19 Mart 2024 16:38
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Cumhuriyetin 100. Yılında Düzce'ye 100 proje

Düzce'de tam zamanlı olarak sürdürdüğü belediye başkanlığı sürecinde şehrin kronikleşmiş tüm sorunlarına el atarak çözüme kavuşturan Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü, yeniden aday olduğu Düzce'de hizmetlerine kaldığı yerden devam etmek için sıkı bir hazırlık yaptı. Türkiye Yüzyılı olarak anılan süreçte Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılına ithafen "Düzce İçin 100 Proje" hazırlayan Başkan Özlü, proje kitapçığını çevrimiçi erişime de açtı. Seçim süreci ve AK Parti belediyeciliğinin bir marka olduğunu her fırsatta dile getiren Başkan Özlü, Düzce için hazırlanan 100 Proje hakkında yaptığı açıklamada; "Düzce İçin 100 Proje kitabı hem 5 yıllık görev süremizin bir özeti hem de gelecek dönem için hayal ettiğimiz Düzce'ye kavuşacağımız yolun haritasıdır. Şehrimizin sahip olduğu zenginlikler ve potansiyelleri ile kalkınması için üzerimize düşen sorumluluğun fazlasını aldık, almaya devam edeceğiz. Artık sayılı günler kaldı. 31 Mart'tan sonra her biri kıymetli hemşehrilerimizin teveccühü sayesinde şehrimizi hizmet ve eserlerle kuşatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Düzce'de yaşayan her yaştan ve her kesimden vatandaşı kapsayan projelerin detaylı şekilde anlatıldığı ve seçim manifestosunun da yer aldığı kitapçığı incelemek için tıklayınız.

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