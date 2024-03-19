Cumhuriyetin 100. Yılında Düzce'ye 100 proje
Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü, 31 Mart Yerel Seçimleri'ne yönelik çalışmalarına, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılına atfen ismini "Düzce İçin 100 Proje" verdiği proje lansmanı ile başladı. Başkan Özlü, 5 yıllık görev süresi boyunca yaptıklarını da yazdığı proje kitabında Düzce'nin tamamında yenilenme ve kalkınmayı amaçlıyor.
Düzce'de tam zamanlı olarak sürdürdüğü belediye başkanlığı sürecinde şehrin
kronikleşmiş tüm sorunlarına el atarak çözüme kavuşturan Düzce Belediye Başkanı
ve AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü, yeniden aday olduğu
Düzce'de hizmetlerine kaldığı yerden devam etmek için sıkı bir hazırlık yaptı.
Türkiye Yüzyılı olarak anılan süreçte Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılına ithafen
"Düzce İçin 100 Proje" hazırlayan Başkan Özlü, proje kitapçığını çevrimiçi
erişime de açtı. Seçim süreci ve AK Parti belediyeciliğinin bir marka olduğunu
her fırsatta dile getiren Başkan Özlü, Düzce için hazırlanan 100 Proje hakkında
yaptığı açıklamada; "Düzce İçin 100 Proje kitabı hem 5 yıllık görev süremizin
bir özeti hem de gelecek dönem için hayal ettiğimiz Düzce'ye kavuşacağımız yolun
haritasıdır. Şehrimizin sahip olduğu zenginlikler ve potansiyelleri ile kalkınması
için üzerimize düşen sorumluluğun fazlasını aldık, almaya devam edeceğiz. Artık
sayılı günler kaldı. 31 Mart'tan sonra her biri kıymetli hemşehrilerimizin teveccühü
sayesinde şehrimizi hizmet ve eserlerle kuşatmaya devam edeceğiz" ifadelerini
kullandı.
Düzce'de yaşayan her yaştan ve her kesimden vatandaşı kapsayan projelerin detaylı
şekilde anlatıldığı ve seçim manifestosunun da yer aldığı kitapçığı incelemek
için tıklayınız.