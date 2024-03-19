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Yaşlı adamı döverek öldürmüştü, akli dengesi araştırılacak

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde cezaevinden çıktıktan 4 gün sonra kendisine 13 yaşındayken cinsel istismarda bulunduğu iddia ettiği yaşlı adamı döverek öldüren sanık, "Cezaevinden çıkınca kendime iş bulacağım. Umudumu kesmedim. Gelecek için her zaman bir planım var" dedi. Mahkeme heyeti, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için sanığı Adli Tıp Kurumuna sevk etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Mart 2024 16:44, Son Güncelleme : 19 Mart 2024 16:44
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Yaşlı adamı döverek öldürmüştü, akli dengesi araştırılacak

Olay, 27 Haziran saat 06.00'da Değirmendere Salı Pazarı girişinde meydana geldi. Olay tarihinden 4 gün önce cezaevinden çıkan T.Ç. (24), pazar tezgahı kuran 65 yaşındaki esnaf Şakir K'ye defalarca demir çubukla vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, kaçan şahsı yakalayarak gözaltına aldı. İfadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Cezaevinden çıkınca kendime iş bulacağım"

Hakkında "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan dava açılan T.Ç'nin, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Sanık duruşmaya SEGBİS ile katıldı, taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Sanığın daha önce psikolojik tedavi gördüğü ve tedavisine ilişkin evrakların mahkemeye geldiği görüldü.

Savunması için söz hakkı verilen T.Ç., "Daha önce ifade ettiğim gibi 13 yaşında maktul tarafından tecavüze uğradım. Olay anında madde etkisindeydim. Şakir'i görünce bana yine istismar edeceğini düşünerek madde etkisiyle hareket ettim. Yaşananlardan dolayı pişmanım. Tahliyemi istiyorum. Cezaevinden çıkınca kendime iş bulacağım. Umudumu kesmedim, gelecek için her zaman bir planım var. Dışarı çıktığımda en ufak olaya karışırsam bana en ağır cezayı verin" diye konuştu.

Akli dengesinin yerinde olup olmadığı tespit edilecek

Mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesine, tutukluluk halinin devamına da karar vererek, duruşmayı erteledi.

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