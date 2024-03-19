Trabzonspor-Fenerbahçe maçında futbolculara bir soruşturma yok

Adalet Bakanı Tunç, Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili 38 kişinin kimliğinin tespit edildiğini, futbolcularla ilgili soruşturmanın söz konusu olmadığını açıkladı.

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