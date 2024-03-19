Trabzonspor-Fenerbahçe maçında futbolculara bir soruşturma yok
Adalet Bakanı Tunç, Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili 38 kişinin kimliğinin tespit edildiğini, futbolcularla ilgili soruşturmanın söz konusu olmadığını açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mart 2024 16:52, Son Güncelleme : 19 Mart 2024 16:54
Adalet Bakanı Tunç, Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili 38 kişinin kimliğinin tespit edildiğini, futbolcularla ilgili soruşturmanın söz konusu olmadığını açıkladı.