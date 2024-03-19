THY'den 65 yaş üstü yolculara indirimli bilet kampanyası
Türk Hava Yolları (THY) 65 yaş üstü yolcular için yurt içi uçuşlarda yüzde 25 indirimli biletleri satışa sundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mart 2024 17:33, Son Güncelleme : 19 Mart 2024 17:33
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, 65 yaş üstü yolcular 16 Nisan'a kadar alacakları biletler ile 8-16 Nisan arasındaki yurt içi uçuşlarında yüzde 25 indirimli seyahat edebilecek.
Yolcular, THY'nin internet sitesi ve mobil uygulamasından 65 yaş üstü seçeneğini seçmelerinin ardından girecekleri vatandaşlık numaraları ile indirimden faydalanabilecek.