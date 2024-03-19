Sürücü kursu aracının karıştığı kazada eğitmen öldü, 2 kişi yaralandı

Bu arada, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Çetin Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı 2 kişi ise olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net