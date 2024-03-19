Aktarma merkezi önünde silahlı saldırı; 1 ölü, 2 yaralı

Polis, silahlı saldırıyı düzenleyip olay yerinden kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ağır yaralan ve hastaneye kaldırılan Çetin Ermiş, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Halkapınar Aktarma Merkezi önünde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahla ateşe açması sonucu Çetin Ermiş (71), İ.A. (47) ve Ü.E. (32) yaralandı.

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