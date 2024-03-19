Bakan Özhaseki: 500'ün üzerinde millet bahçesi projemiz var

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İskenderun Belediyesi tarafından yaptırılan Sakarya Mahallesi'ndeki Ziraat Park'ta incelemelerde bulunarak golf aracıyla parkı gezdi, Belediye Başkanı Fatih Tosyalı'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra açılışta konuşan Özhaseki, parkın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Bakanlıklarının "çevre", "şehircilik" ve "iklim değişikliği" gibi üç özel ismin bulunduğunu ve iş yükünün çok fazla olduğunu belirten Özhaseki, şöyle konuştu:

"Bu iş yoğunluğu içerisinde doğrusu bizi meşgul eden, gece gündüz üzerinde hassasiyetle çalıştığımız iki konu daha var. Birisi hepimizin bildiği 6 Şubat'ta meydana gelen o afetler. 2 tane üst üste 9 saat arayla yaşadığımız deprem hadisesi. Burada meydana gelen hasarlar, bunların giderilmesi. Bununla ilgili emin olun ne cumartesi var, ne pazar, ne akşam, ne sabah var, gece gündüz demeden çalışıyoruz, uğraşıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. Bir de bilim adamlarının durmadan tekrarladığı, İstanbul açıklarında bekleyen bir deprem tehdidi var ve o depremden etkilenecek illerimizin durumu, orada meydana gelebilecek hasarlar için önceden yapabileceğimiz ne varsa onu yapmaya çalışıyoruz. Bu iki konu bizi biraz daha fazla meşgul ediyor."

Depremler sonrası yapılan çalışmaları anlatan Özhaseki, bugünkü törenlerle 76 bin konutu dağıttıklarını, bundan sonra da her ay 10-15 bin konutu sahiplerine vermeye devam edeceklerini söyledi.

Özhaseki, deprem bölgesinde yaraları sarabilmek adına ne kadar fedakarlık gerekiyorsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapmaya devam ettiklerini bildirdi.

- Küresel ısınma

Dünyada başka bir felaketle de karşı karşıya olduklarını belirten Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bilim adamları diyorlar ki 'Son yüzyıl içerisinde dünyanın ısısı 1,1 derece arttı, Akdeniz Havzası ise 1,5 derece arttı, bu eğer 2 dereceye çıkarsa kuraklık başlar, gıda krizi başlar, millet göç etme derdine düşer.' Allah korusun göçler de bir savaş sebebidir. O yüzden 'Bir an önce bunun tedbirinin alınması lazım' diye ifade ediyorlar. 2050 yılına kadar 216 milyon insanın da Birleşmiş Milletler raporlarına göre kuraklıktan dolayı göç edeceği ve sıkıntıların, harplerin başlayacağıyla ilgili de elimizde ciddi belgeler var, bilgiler var. Cenabı Allah dünyayı bir denge üzerine yaratmış. Ne fazla var, ne eksik var. Bu insanoğlu ama bu dengeyi bozduğunda, tabiat sizden intikam almaya başlıyor Bir taraftan müsilajlar çıkıyor denizlerden, bir taraftan heyelanlar oluyor, bir taraftan kuraklık, yangınlar başlıyor, felaketler üst üste geliyor. Sanayi devrimiyle birlikte insanoğlu çok üretmeye başladı, çok ürettiği gibi çok tüketmeye başladı. Bunun da mahsuru yok fakat çok kirletmeye başladı, toprağı, suyu, havayı o kadar çok kirletiyoruz ki dengeyi o kadar çok bozuyoruz ki işte bundan dolayıdır ki felaketler ardı arkasına geliyor."

Özhaseki, Bakanlık ve hükümetin bir parçası olarak iklimle ilgili mücadelede dehşet bir gayret içerisinde olduklarının altını çizdi.

Paris İklim Anlaşması'na taraf olduklarını hatırlatan Özhaseki, "Orada özellikle karbon emisyonlarını geriye çekebilme adına taahhütlerimiz var, bunları yerine getirmeye çalışıyoruz. Bir taraftan millet bahçeleri yapıyoruz, 500'ün üzerinde millet bahçesi projemiz var, 235'ini bitirdik, geriye kalan 275'ini de inşallah önümüzdeki günlerde bitireceğiz. 100 milyon metrekare yeşil alan projemiz var, bu yeşil alanlar, evet nefes aldığımız yerler ama bir taraftan depremlerde toplanma alanları, bir taraftan da tabiatı temizleyen, karbonu emen alanlar buralar." dedi.

- "Sadece kağıt atıklarından 430 milyon ağacı kesilmekten kurtardık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı Sıfır Atık Projesi'ni de devam ettirdiklerini vurgulayan Özhaseki, şöyle konuştu:

"Burada hanımefendiler var, onlara söylemek istiyorum. Belki seçimlerden sonra Bakanlığımızın ilgili birimi, bütün evlerimize çöp poşetlerini ayrı ayrı koymak üzere dağıtacak. Artık kağıtları ayrı bir poşete atacağız, camları, petleri ayrı bir şişeye atacağız ve organik atıklarınızı da ayrı bir şeye koyacağız. Böyle başlattığımız hareket nihayetinde ekonomiye bir döngü olarak da gelecek. Biz bunu başlatalı 6 yıl oldu, 95-96 milyar lira kadar atık, çöp diye beğenmediğimiz, dışarıya attıklarımızdan bir gelir elde ettik, sadece kağıt atıklarından 430 milyon ağacı kesilmekten kurtardık."

Kendisinin yıllarca belediye başkanlığı yaptığını ve o dönemde hayata geçirdiği projeleri anlatan Özhaseki, iktidarın gücünün bir başka olduğunu vurgulayarak Hatay'a yaptıkları çalışmalarda bir gün olsun Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresini (HATSU) göremediklerini anlattı.

Önlerindeki dönemde çok işlerinin olduğunun altını çizen Özhaseki, "Lütfen büyükşehirde de ilçemizde de sizler oylarınızı sağduyuyla kullanın da şu iki elimizle, ayağımızla birlikte rahmet olsun, beraberce çalışalım ve inşallah sizlere hizmet edelim. Yok eğer yine aynı arkadaşların devamı gibi olursa emin olun ayak oyunlarından usandık bu arkadaşların, hiç bilemediğimiz ayak oyunları yapıyorlar, hiç bizim aslımızdan geçmeyen işler yapıyorlar, hayretler içerisinde de izliyoruz, biz sade insanlarız, özümüz bir, sözümüz bir." şeklinde konuştu.

- Diğer konuşmacılar

Hatay Valisi Mustafa Masatlı da parkın ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, açılışı yapılan parkın ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk'ün kazanmasıyla Hatay'a en güzel hizmetlerin nasıl yapılacağını göstereceklerini ifade eden Özel, "Kimsenin şüphesi olmasın. Şantajlarla, montajlarla, ayak oyunlarıyla birbirlerine kurdukları tuzaklarla, muhalefet bloku oyalanadursun, bizler sokaklardayız, caddelerdeyiz, bulvarlardayız, tarlalardayız, fabrikalardayız, açılış, kura törenlerindeyiz, milletimizle beraberiz, halkımızla iç içeyiz. Cumhur İttifakı olarak da 1 Nisan sabahından itibaren büyükşehir belediyesindeyiz." dedi.

İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı da 250 dönüm arazi üzerine kurulan parkın herkese hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek, parkla ilgili bilgi verdi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek parkın açılışı yapıldı.