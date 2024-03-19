Erdoğan: Bayram tatili 9 gün olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olacağını açıkladı.

Erdoğan paylaşımında; "Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan 2024 tarihinde başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük sürede idari izinli sayılacakları kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Böylece Salı günkü yarım günü ve Pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarımıza rahatça değerlendirebilecekleri 9 günlük bir vakit verdik. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Cumuhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü de memurların 8 Nisan Pazartesi günü tam, 9 Nisan Salı günü ise yarım gün idari izinli sayılmalarına ilişkin yazıyı kamu kurumlarına gönderdi.