FIFA'dan 5 Süper Lig kulübüne transfer yasağı
FIFA, 1 Süper Lig takımına süresiz, 4 Süper Lig ve 1 Birinci Lig takımına ise üçer dönem transfer yasağı getirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mart 2024 23:51, Son Güncelleme : 19 Mart 2024 23:50
FIFA'nın sitesinde yer alan bilgilere göre, Süper Lig takımlarından Mondihome Kayserispor'a süresiz, Yukatel Adana Demirspor, Bitexen Antalyaspor, MKE Ankaragücü ve TÜMOSAN Konyaspor'a 3'er dönem transfer yasağı getirildi.
Birinci Lig takımlarından Eyüpspor da FIFA'nın 3 dönem transfer yasağı verdiği takımlar arasında yer aldı.