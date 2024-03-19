FIFA'dan 5 Süper Lig kulübüne transfer yasağı

FIFA'nın sitesinde yer alan bilgilere göre, Süper Lig takımlarından Mondihome Kayserispor'a süresiz, Yukatel Adana Demirspor, Bitexen Antalyaspor, MKE Ankaragücü ve TÜMOSAN Konyaspor'a 3'er dönem transfer yasağı getirildi.

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