İzmir'de otomobilin yayalara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde otomobilin yayalara çarpması sonucu 1 kişi öldü,1 kişi ağır yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2024 07:16, Son Güncelleme : 20 Mart 2024 09:09
M.Ö. (31) idaresindeki 35 ATK 514 plakalı otomobil, Yeşillik Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Nurhayat Y. (51) ile eşi Mustafa Kemal Y'ye (61) çarptı.
Kazada Mustafa Kemal Y. hayatını kaybetti, eşi ise ağır yaralandı.
İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Mustafa Kemal Y.'nin cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan, sürücü M.Ö'nün kırmızı ışık ihlali yaparak yayalara çarptığı öne sürüldü.