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THY çalışanlarına yılın ilk 6 ayı için yüzde 64 zam

THY ile Hava-İş Sendikası arasında 2 yıllık dönemi kapsayan 28. Dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. Buna göre yılın ilk 6 ayı için maaşlara yüzde 64 zam yapıldı.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 20 Mart 2024 08:10, Son Güncelleme : 20 Mart 2024 08:11
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THY çalışanlarına yılın ilk 6 ayı için yüzde 64 zam

Türk Hava Yolları ile Hava-İş Sendikası arasında 1 Ocak 2024 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasındaki 2 yıllık dönemi kapsayan 28. Dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi: "Türk Hava Yolları A.O. ile Hava-İş Sendikası arasında 1 Ocak 2024 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasındaki 2 yıllık dönemi kapsayan 28. Dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır.

İmzalanan 28. Dönem Toplu İş Sözleşmesinde 2024 yılının birinci altı ayı için %64, ikinci altı ayı için Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Haziran 2024 indeks sayısının Aralık 2023 indeks sayısına göre hesaplanan değişim oranına ilave olarak değişim oranının %10'u kadar, 2025 yılının ilk altı ayı ve ikinci altı ayı için ilgili dönemlerin indeks sayıları üzerine sırasıyla hesaplanan değişim oranının %10'u kadar ilave edilerek ücret artışı yapılması hususunda mutabakata varılmıştır.

01.03.2024 tarihli Özel Durum Açıklamamızda belirtildiği üzere 01.01.2024 tarihine kadar olan geriye dönük ücret farklarının belirlenmesinde, Şubat ayından geçerli olmak üzere uygulanan %50'lik zam oranı dikkate alınarak mahsup işlemi yapılacaktır."

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