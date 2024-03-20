İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Akaryakıta çifte zam
Akaryakıta çifte zam
Türkiye Bilir Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir!
Türkiye Bilir Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir!
Sponsorlu İçerik
Piyasalarda gözler Fed'e çevrildi
Piyasalarda gözler Fed'e çevrildi
2024-İSG/1 Başvuruları başladı
2024-İSG/1 Başvuruları başladı
Yalova açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem
Yalova açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem
AYM'den iki doçent için özel hayata saygı kararı
AYM'den iki doçent için özel hayata saygı kararı
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Propaganda serbestliği ve seçim yasakları yarın başlayacak
Propaganda serbestliği ve seçim yasakları yarın başlayacak
'Çetinler' suç örgütü çökertildi: 109 şüpheli yakalandı
'Çetinler' suç örgütü çökertildi: 109 şüpheli yakalandı
9.Yargı Paketi hazırlanıyor
9.Yargı Paketi hazırlanıyor
Akaryakıtta 'tek fiyat' dönemi
Akaryakıtta 'tek fiyat' dönemi
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 27 hedef imha edildi
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 27 hedef imha edildi
Üç ilde eğitime yarın ara verildi
Üç ilde eğitime yarın ara verildi
'Vatandaşların tapuları teminat olarak gösterildi' iddiası yalanlandı
'Vatandaşların tapuları teminat olarak gösterildi' iddiası yalanlandı
Bakan Tekin: İHL oranı 28 Şubat döneminin altında
Bakan Tekin: İHL oranı 28 Şubat döneminin altında
'Yükseköğretimden büyük kopuş' başlıklı haberlere açıklama
'Yükseköğretimden büyük kopuş' başlıklı haberlere açıklama
Yaşlı Profili Araştırması'nın sonuçları 3 gün sonra açıklanacak
Yaşlı Profili Araştırması'nın sonuçları 3 gün sonra açıklanacak
Gram altında makas tarihi zirveye çıktı
Gram altında makas tarihi zirveye çıktı
Trabzonspor-Fenerbahçe maçında futbolculara bir soruşturma yok
Trabzonspor-Fenerbahçe maçında futbolculara bir soruşturma yok
Bakan Bayraktar'dan İliç'teki toprak kaymasına dair açıklama
Bakan Bayraktar'dan İliç'teki toprak kaymasına dair açıklama
'TOKİ Başkanı hak sahibine yumruk attı' iddialarına yalanlama
'TOKİ Başkanı hak sahibine yumruk attı' iddialarına yalanlama
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralı
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralı
Arnavutköy- İstanbul Havalimanı Metrosu 31 Mart'a kadar ücretsiz
Arnavutköy- İstanbul Havalimanı Metrosu 31 Mart'a kadar ücretsiz
İkinci elde fiyatlar hareketlendi, işte çok satan üç model
İkinci elde fiyatlar hareketlendi, işte çok satan üç model
Erdoğan: 30 bin 723 vatandaşımızı daha evlerine kavuşturuyoruz
Erdoğan: 30 bin 723 vatandaşımızı daha evlerine kavuşturuyoruz
AK Parti'den Özgür Özel'in 'darbe' açıklamasına tepki: Akıl tutulması
AK Parti'den Özgür Özel'in 'darbe' açıklamasına tepki: Akıl tutulması
Bakan Tunç: Eylem Tok ve oğlu ABD makamları tarafından yargılanabilir
Bakan Tunç: Eylem Tok ve oğlu ABD makamları tarafından yargılanabilir
Türkiye'de yaşlı nüfus Cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneyi gördü
Türkiye'de yaşlı nüfus Cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneyi gördü
Konya'da otomobil otobüs durağında bekleyenlere çarptı, 4 kişi öldü
Konya'da otomobil otobüs durağında bekleyenlere çarptı, 4 kişi öldü
Ana sayfaHaberler Yaşam

Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 20 Mart 2024 09:05, Son Güncelleme : 20 Mart 2024 10:11
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.55'te meydana gelen depremin merkez üssünün Dulkadiroğlu ilçesi olduğu belirlendi.

Deprem 5,13 kilometre derinlikte meydana geldi.

Bu arada depremin hissedilmesinin hemen ardından vatandaşlar binaları terk etti. Açık alanlara çıkan vatandaşlar, bir süre sonra hayatlarına devam etti.

Kahramanmaraş Valiliğince, sosyal medya platformu X'ten yapılan paylaşımda, depremde herhangi olumsuz durumun meydana gelmediği belirtilerek, "Dulkadiroğlu ilçemizde saat 08.55'te meydana gelen 4.0'lık deprem yüzeye yakınlığı nedeniyle yoğun bir şekilde hissedilmiştir. Ekiplerimiz saha taramasına başladı ve an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadeleri kullanıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber