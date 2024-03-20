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Brent petrolün varil fiyatı 87,17 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 87,17 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2024 10:19, Son Güncelleme : 20 Mart 2024 10:14
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Dün 87,7 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 87,38 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.48 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,24 düşüşle 87,17 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,48 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, dün arz endişelerinin etkisiyle son 4 ayın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından yatırımcıların kar satışlarına yönelmesi ve ABD dolarının değer kazanmasıyla bugün bir miktar düşüş kaydetti.

Piyasalarda gözler bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına çevrildi. Piyasa oyuncularının karar öncesinde temkinli duruşu fiyatların aşağı yönlü hareketini destekliyor.

Fed'in bugün ve mayısta yapacağı toplantılarda politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, haziran ayı, ilk faiz indirimi için en güçlü ihtimal olmayı sürdürüyor.

Bu durum, doları diğer para birimleri karşısında desteklerken, dolar endeksi şu sıralarda 103,5 seviyesinde bulunuyor. ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması yatırımcıların petrol talebi iştahını azaltarak fiyatların aşağı yönlü hareketlerini destekliyor.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki düşüş öngörüsünün ülkede talebin güçlü seyrettiği algısını güçlendirmesi ise fiyatlardaki düşüşü kısıtlıyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta bir önceki haftaya göre 1 milyon 519 bin varille beklentilerin aksine azaldığını öngördü. Piyasa beklentisi stokların 77 bin varil artacağı yönünde.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) resmi petrol stok verilerini bugün açıklayacak.

Stoklarda art arda ikinci hafta düşüş öngörüsü durgun geçen kış döneminin ardından ülkede yakıt talebinin arttığına işaret ederken, küresel petrol arzının sıkılaşacağı endişelerini de besliyor.

İsrail-Filistin çatışması ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gelişmeler de fiyatları destekleyici unsur olmaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 87,31 ile 87,54 dolar aralığının direnç, 87,08 ile 86,85 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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