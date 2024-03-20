Olaylı maç sonrası 7 kişi adliyeye sevk edildi
Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaşanan olaylarla ilgili yakalanan 12 kişiden 7'si adliyeye çıkarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2024 10:24, Son Güncelleme : 20 Mart 2024 10:23
Trendyol Süper Lig'de 17 Mart Pazar günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'sinin polisteki işlemleri tamamlandı.
Aralarında sahaya ilk atlayan H.Ç.'nin'de bulunduğu bu kişiler sağlık kontrolünün ardından Trabzon Adliyesi'ne getirildi.