Akaryakıta çifte zam

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takip etmeye devam ediyor. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 86 doların üzerinde işlem görürken benzin ve motorine zam geliyor.

Bu gece yarısı itibarıyla benzine 1 lira 50 kuruş, motorine ise 1 lira 30 kuruş zam bekleniyor.

Zam sonrası benzin ve motorinin litre fiyatı 43 lirayı aşacak.

Motorinin fiyatı bazı illerde 44 lirayı geçecek.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 41,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41,83 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 42,08 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41,90 TL

Ankara'da benzin litre fiyatı: 42,83 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 42,72 TL

İzmir'de benzin litre fiyatı: 43,04 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 42,91 TL