Akaryakıta çifte zam
Brent petrol ve döviz fiyatlarında artış... Benzin ve motorin fiyatları indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren motorin ve benzin grubunda zam bekleniyor. 20 Mart 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takip etmeye devam ediyor. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 86 doların üzerinde işlem görürken benzin ve motorine zam geliyor.
Bu gece yarısı itibarıyla benzine 1 lira 50 kuruş, motorine ise 1 lira 30 kuruş zam bekleniyor.
Zam sonrası benzin ve motorinin litre fiyatı 43 lirayı aşacak.
Motorinin fiyatı bazı illerde 44 lirayı geçecek.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 41,99 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41,83 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 42,08 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41,90 TL
Ankara'da benzin litre fiyatı: 42,83 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 42,72 TL
İzmir'de benzin litre fiyatı: 43,04 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 42,91 TL