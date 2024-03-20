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Altının gramı 2 bin 245 liradan işlem görüyor

Altının gramı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 245 lira seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2024 10:49, Son Güncelleme : 20 Mart 2024 10:36
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Altının gramı 2 bin 245 liradan işlem görüyor

Dün, yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışın hemen altında 2 bin 244 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise sınırlı da olsa yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,1'e yakın artışla 2 bin 245 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 765 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 310 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam vereceği faiz kararı öncesinde 2 bin 156 dolardan alıcı buluyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metninden ve Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, son dönemde açıklanan makroekonomik verilerin enflasyon endişelerini beslemeye devam ettiğini belirterek, Fed'in bu sinyalleri nasıl değerlendirdiğine ilişkin ipuçlarının gelecek dönemde atılacak adımlar açısından önemli olduğunu söyledi.

Bankanın yayımlayacağı "nokta grafiği" ve ekonomiye ilişkin tahminlerinde bu sinyallerin bulunabileceğine işaret eden analistler, Powell'ın açıklamalarındaki satır aralarının da ilk faiz indiriminin ne zaman başlayacağına ilişkin tahminler açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Analistler, bugün yurt dışında Fed'in para politikası kararları ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 170 ve 2 bin 190 doların direnç, 2 bin 150 ve 2 bin 130 doların destek bölgesi olarak öne çıktığını kaydetti.

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