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15 ilde terör operasyonu: 139 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 ilde bölücü terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-12" operasyonlarında, 139 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2024 11:40, Son Güncelleme : 20 Mart 2024 11:46
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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Ardahan, Kırklareli, Batman, Şırnak, İzmir, Bursa, Antalya, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, Adana, Muş, Şanlıurfa ve Van'da bölücü terör örgütüne yönelik eş zamanlı "Bozdoğan-12" operasyonlarının düzenlendiğini ve 139 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Şüphelilerin, bölücü terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttüklerinin belirlendiğini ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şüphelilerin, örgütün gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları, kırsal alanda görüntülerinin tespit edildiği, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, nevruz etkinliklerinde güvenlik güçlerine, kamu araç ve binalarına saldırı eylemleri planladıkları, nevruz mitingi sonrası dağılımlar esnasında terör örgütü lehine slogan attıkları ve 21 Mart tarihinde ve öncesinde eylem arayışı içerisinde oldukları tespit edildi. Operasyonlar sonucu, ruhsatsız tabancalara ve çok sayıda dijital materyale el konuldu."

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