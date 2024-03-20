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5 büyükşehirde YRP, AK Parti'ye kaybettiriyor

Asal Araştırma'nın anket sonuçlarına göre, Yeniden Refah Partisinin yüzde 2 ila 4 arasında aldığı oylar Ak Parti'ye Bursa, Mersin, Hatay, Adana, Ordu, Eskişehir büyükşehir belediyelerini alma fırsatını kaybettiriyor

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Mart 2024 11:34, Son Güncelleme : 20 Mart 2024 12:32
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5 büyükşehirde YRP, AK Parti'ye kaybettiriyor

14 Mayıs 2023 seçimlerinin ilk turunu yanılma payı oranlarına göre doğruya yakın bilen Asal Araştırma şirketi büyükşehir belediyelerine yönelik anket sonuçlarını açıkladı

Bursa'da yapılan ankette CHP'nin oyu yüzde 41,2, AK Parti'nin oyu ise yüzde 39,5 çıktı. Bursa Yeniden Refah Partisi aldığı yüzde 5,3 oyla Ak Parti'ye Bursa'yı kaybettiriyor.

Anket sonuçlarına göre Mersin'de CHP adayı Vahap Seçer yüzde 42,9, MHP adayı Serdar Soydan yüzde yüzde 39.7 oy alıyor. YRP bu ilde alması öngörülen yüzde 1,7 oyla kritik konumda bulunuyor. Yine İyi Partili aday Mahmut Bülent Özkan alması öngörülen yüzde 5,5 oyla seçimin hangi partide kalacağını belirliyor.

Hatay'da Gökhan Zan'ın adaylığının çekilmesi öncesinde anket sonuçları şu şekildeydi:

AK Parti (Mehmet Öntürk):%42.2

CHP (Lütfü Savaş):%35.3

TİP (Gökhan Zan):%7.8

Yeniden Refah Partisi (Nuri Parlak):%3.2

TİP oylarının CHP adayı Lütfü Savaş'a gitmesi durumunda YRP yüzde 3,2 oyuyla bir kez daha Ak Parti'ye kaybettiren konumda bulunuyor.

Adana'da, CHP adayı Zeydan Karalar'ın oyu yüzde %40.3 iken, AK Parti adayı Fatih Mehmet Kocaispir'in oyu yüzde 39.2'de bulunuyor. YRP adayı Selahattin Baysal alması öngörülen yüzde %1.8 oyla seçimin kaderini belirleyecek konumda bulunuyor.

Ordu'da İYİ Parti adayı Enver Yılmaz yüzde yüzde 41.6, Ak Parti adayı Mehmet Hilmi Güler ise yüzde 40.5 oranında oy alması öngörülüyor. Yeniden Refah Partisi adayı Adem Ağca yüzde 2.1 Ordu'da kritik konumda bulunuyor.

Eskişehir'de CHP adayı Ayşe Ünlüce yüzde %42.5, AK Parti Nebi Hatipoğlu'nun ise yüzde 40.6 alması bekleniyor. Yeniden Refah Partisi adayı Kadir Çalışıcı yüzde yüzde 2.5, Saadet Partisi adayı Fesih Bingöl yüzde yüzde %0.9 oyla Ak Parti'ye Eskişehir'de seçimi kaybettiren parti konumunda bulunuyorlar.

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