Isparta'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Isparta'nın Gelendost ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2024 12:16, Son Güncelleme : 20 Mart 2024 12:55
Ekrem D'nin (66) kullandığı 07 L 6386 plakalı otomobil, Madenli-Bağıllı köylerini bağlayan yolda devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücü Ekrem D'nin kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ağır yaralanan Gülizar D. (67) ve Muharrem U. (70) Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.