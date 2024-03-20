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AK Parti'den emekli zammı açıklaması

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, TGRT Haber canlı yayınında emeklilere yapılması planlanan zamla ilgili konuştu. Beklentilerin farkında olduklarını belirten Şahin, "Bu mesele ile ilgili de çalışmalar var. Çalışmalar olgunlaşınca sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyu ile paylaşacaktır." dedi.

Haber Giriş : 20 Mart 2024 12:56, Son Güncelleme : 20 Mart 2024 12:53
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AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, TGRT Haber canlı yayınında gazeteci Fatih Atik'in sorularını cevapladı. Şahin, emeklilere yönelik düzenlemelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Emeklilerle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Şahin, emeklilerin beklentilerini karşılayacaklarını söyledi.

"ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

"Emekliler bir sürpriz bir müjde bekliyor emekliler. Var mı bu yönde bir çalışma?" sorusuna cevap veren Şahin, "Biz her zaman milletimizin beklentileri, şikayetleri doğrultusunda siyaset yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Vatandaşın gündeminde ne varsa, derdi ne ise onu masamıza koyuyoruz. Bu mesele ile ilgili de çalışmalar var. Çalışmalar olgunlaşınca sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyu ile paylaşacaktır." dedi.

"BEKLENTİLERİN FARKINDAYIZ"

Şahin sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu konudaki beklentilerin farkındayız. Beklentileri her zaman karşılamış bir siyasi anlayışa sahip olduğumuzu unutmayalım. Şu an devam eden çalışmalarımız var. Bu konuda çok önemli adımlar attık ama görüyoruz ki hala serzenişler var. Bunlara hak veriyoruz. Bizimle bunu paylaşmalarından memnunuz. Sorunun çözümünü bizden beklemelerinden memnunuz."

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