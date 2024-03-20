Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı! Türkiye de listede

Birleşmiş Milletler Dünya Mutluluk Raporu'nun 2024 yılı sayısında yaşamın farklı evrelerindeki insanların mutluluğuna odaklandı. Mutluluğun da kendi içinde bir eşitsizliğe sahip olduğuna vurgu yapılan raporda özellikle 2006-2010 yıllarından bu yana Avrupa dışındaki her bölgede mutluluk eşitsizliğinde büyük bir artış yaşandığı ifade edildi. Dünya mutluluk sıralamasında Finlandiya yedinci kez ilk sırada yer alırken onu Danimarka, İzlanda, İsveç ve İsrail izledi.

Sıralamanın ilk 10 basamağında yer alan ülkeler ve diğer bazı ülkelerin sıralamaları şöyle:

1- Finlandiya

2- Danimarka

3- İzlanda

4- İsveç

5- İsrail

6- Hollanda

7- Norveç

8- Lüksemburg

9- İsviçre

10- Avustralya

28- Suudi Arabistan

33- El Salvador

42- Guatemala

43- Nikaragua

54- Vietnam

60- Çin

66- Libya

73- Bolivya

88- Tacikistan

89- Kongo

90- Mozambik

95- Gabon

98- TÜRKİYE

99- Senegal

100- İran

PUANLAMA NASIL YAPILIYOR?

Birleşmiş Milletler, raporda sıralamanın en üst ve en altında yer alan ülkeler arasında büyük bir fark olduğunun altını çizerken en üstteki Finlandiya ile en alttaki Afganistan arasında tam altı puanlık (0 ile 10 arasında bir ölçekte) bir fark olduğu ifade edildi.

En üstteki ülkeler, en alttakilerden daha sıkı bir şekilde gruplanmış durumda. İlk yirmi ülkenin hepsi birbirine 1 puandan daha yakınken en alttaki yirmi ülke arasında ise 2,5 puanlık bir yayılma söz konusu. Kalan 100 civarındaki ülke ise toplam aralığın kalan 2,5 puanını kapsıyor.