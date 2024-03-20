İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Genel ekonomik göstergelerimiz gayet iyi
Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Genel ekonomik göstergelerimiz gayet iyi
Türkiye Bilir Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir!
Türkiye Bilir Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir!
Sponsorlu İçerik
Kadın öğretmen, trafikte tartıştığı hemcinsini darbetti
Kadın öğretmen, trafikte tartıştığı hemcinsini darbetti
AK Parti'den emekli zammı açıklaması
AK Parti'den emekli zammı açıklaması
Yüksek yargıda seçim maratonu başlıyor
Yüksek yargıda seçim maratonu başlıyor
2 Kurum toplamda 552 personel alacak: KPSS şartı yok!
2 Kurum toplamda 552 personel alacak: KPSS şartı yok!
5 büyükşehirde YRP, AK Parti'ye kaybettiriyor
5 büyükşehirde YRP, AK Parti'ye kaybettiriyor
Murat Kurum, mal varlığını açıkladı
Murat Kurum, mal varlığını açıkladı
Akaryakıta çifte zam
Akaryakıta çifte zam
Piyasalarda gözler Fed'e çevrildi
Piyasalarda gözler Fed'e çevrildi
2024-İSG/1 Başvuruları başladı
2024-İSG/1 Başvuruları başladı
Yalova açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem
Yalova açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem
AYM'den iki doçent için özel hayata saygı kararı
AYM'den iki doçent için özel hayata saygı kararı
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Propaganda serbestliği ve seçim yasakları yarın başlayacak
Propaganda serbestliği ve seçim yasakları yarın başlayacak
'Çetinler' suç örgütü çökertildi: 109 şüpheli yakalandı
'Çetinler' suç örgütü çökertildi: 109 şüpheli yakalandı
9.Yargı Paketi hazırlanıyor
9.Yargı Paketi hazırlanıyor
Akaryakıtta 'tek fiyat' dönemi
Akaryakıtta 'tek fiyat' dönemi
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 27 hedef imha edildi
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 27 hedef imha edildi
Üç ilde eğitime yarın ara verildi
Üç ilde eğitime yarın ara verildi
'Vatandaşların tapuları teminat olarak gösterildi' iddiası yalanlandı
'Vatandaşların tapuları teminat olarak gösterildi' iddiası yalanlandı
Bakan Tekin: İHL oranı 28 Şubat döneminin altında
Bakan Tekin: İHL oranı 28 Şubat döneminin altında
'Yükseköğretimden büyük kopuş' başlıklı haberlere açıklama
'Yükseköğretimden büyük kopuş' başlıklı haberlere açıklama
Yaşlı Profili Araştırması'nın sonuçları 3 gün sonra açıklanacak
Yaşlı Profili Araştırması'nın sonuçları 3 gün sonra açıklanacak
Gram altında makas tarihi zirveye çıktı
Gram altında makas tarihi zirveye çıktı
Trabzonspor-Fenerbahçe maçında futbolculara bir soruşturma yok
Trabzonspor-Fenerbahçe maçında futbolculara bir soruşturma yok
Bakan Bayraktar'dan İliç'teki toprak kaymasına dair açıklama
Bakan Bayraktar'dan İliç'teki toprak kaymasına dair açıklama
'TOKİ Başkanı hak sahibine yumruk attı' iddialarına yalanlama
'TOKİ Başkanı hak sahibine yumruk attı' iddialarına yalanlama
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralı
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Genel ekonomik göstergelerimiz gayet iyi

Yerel seçimlere 11 gün kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonla mücadeleye ilişkin mesajlar vererek uygulanan programın sonucunu bu yılın 2'inci yarısında göreceklerinin altını çizdi. "Genel ekonomik göstergelerimiz gayet iyi." diye konuşan Erdoğan, "Enflasyon düştükçe ekonomideki olumlu tablonun getirilerini çalışanlar ve emekliye daha iyi yansıtacağız." dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Mart 2024 14:41, Son Güncelleme : 20 Mart 2024 14:44
Yazdır
Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Genel ekonomik göstergelerimiz gayet iyi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Isparta'daki 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'ndaki mitingte konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Sizler de 14-28 Mayıs seçimlerinde milletvekilliğinde yüzde 55,56, cumhurbaşkanlığında yüzde 58 oy oranı ile gönlünüzün bizden yana olduğunu gösterdiniz.

Geçtiğimiz yılın mayıs seçimlerini 6 Şubat depremlerinin acısı eşliğinde gerçekleştirmiştik. Türkiye son 10 yıldır terörden darbe girişimine salgından bölgemizdeki çatışmalara kadar nice sınamalara maruz kaldı. Asrın felaketi bu depremler üzeirmizdeki bu yükü daha da arttırdı.

EKONOMİ MESAJI

Yerel yönetim seçimlerine gidiyoruz. Bugün de hayat pahalılığıyla ve onun bir sonucu olan sabit gelirli insanlarımızın refah kaybıyla sınanıyoruz. Bunların da üstesinden geleceğiz.

Uyguladığımız programın sonuçlarını bu yılın ikinci yarısından itibaren görmeye başlayacağız. Genel ekonomik göstergelerimiz gayet iyi. Enflasyon düştükçe ekonomideki olumlu tablonun getirilerini çalışanlar ve emekliye daha iyi yansıtacağız.

"ASLA GERİ ADIM ATMIYORUZ"

Bunun dışındaki palavralara sakın kanmayın. Eski Türkiye'de bu palavracı siyaset anlayışı yüzünden ülkenin onlarca yılı heba edildi. Emekliye memura işçiye maaş ödemenememe tehlikesi oldu. O günlerin hem çalışan ve emekli sayıların hem bunların toplam bedelleri bugünle mukayese edilemeyecek kadar küçük rakamlardı. Türkiye bugün emekli ve çalışan sayısıyla çok farklı bir ligin oyuncusudur.

Biz güven ve istikrar iklmini muhafaza ederek ülkemizin hedeflerinden sapmasına asla izin vermedik. Dışarda ve içerde ne yaşarsak yaşayalım milleitmiizn işini aşını huzurunu ve güvenliliğini koruma kararlılığımızdan asla geri adım atmıyoruz.

SAVUNMA SANAYİİ

Düne kadar tamamen dışa bağımlı bir savunma sanayiimiz vardı.

İnsansız Hava Aracı teknolojisinde dünyanın ilk 3 ülkesinden biriyiz. Milli savaş uçağımız KAAN'la 5. nesil uçak yapabilen dünyadaki 4 ülkeden biri olduk

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber