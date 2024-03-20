Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Genel ekonomik göstergelerimiz gayet iyi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Isparta'daki 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'ndaki mitingte konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonla mücadele mesajları vererek "Bugün de hayat pahalılığıyla ve onun bir sonucu olan sabit gelirli insanlarımızın refah kaybıyla sınanıyoruz." dedi.

Enflasyon düştükçe ekonomideki olumlu tablonun getirilerini çalışanlara ve emeklilere daha iyi yansıtacaklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunların da üstesinden geleceğiz." diye konuştu.

Erdoğan muhalefete eleştirilerini sürdürürken CHP'deki para sayma görüntüleri üzerinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Gazze'deki katliamların üzüntüsüyle buruk bir ramazan yaşıyoruz. Türkiye olarak bilinen ve bilinmeyen yardımlarımızla Gazzeli kardeşlerimizin yanındayız

Sizler de 14-28 Mayıs seçimlerinde milletvekilliğinde yüzde 55,56, cumhurbaşkanlığında yüzde 58 oy oranı ile gönlünüzün bizden yana olduğunu gösterdiniz.

Geçtiğimiz yılın mayıs seçimlerini 6 Şubat depremlerinin acısı eşliğinde gerçekleştirmiştik. Türkiye son 10 yıldır terörden darbe girişimine salgından bölgemizdeki çatışmalara kadar nice sınamalara maruz kaldı. Asrın felaketi bu depremler üzeirmizdeki bu yükü daha da arttırdı.

EKONOMİ MESAJI

Yerel yönetim seçimlerine gidiyoruz. Bugün de hayat pahalılığıyla ve onun bir sonucu olan sabit gelirli insanlarımızın refah kaybıyla sınanıyoruz. Bunların da üstesinden geleceğiz.

Uyguladığımız programın sonuçlarını bu yılın ikinci yarısından itibaren görmeye başlayacağız. Genel ekonomik göstergelerimiz gayet iyi. Enflasyon düştükçe ekonomideki olumlu tablonun getirilerini çalışanlar ve emekliye daha iyi yansıtacağız.

"ASLA GERİ ADIM ATMIYORUZ"

Bunun dışındaki palavralara sakın kanmayın. Eski Türkiye'de bu palavracı siyaset anlayışı yüzünden ülkenin onlarca yılı heba edildi. Emekliye memura işçiye maaş ödemenememe tehlikesi oldu. O günlerin hem çalışan ve emekli sayıların hem bunların toplam bedelleri bugünle mukayese edilemeyecek kadar küçük rakamlardı. Türkiye bugün emekli ve çalışan sayısıyla çok farklı bir ligin oyuncusudur.

Biz güven ve istikrar iklmini muhafaza ederek ülkemizin hedeflerinden sapmasına asla izin vermedik. Dışarda ve içerde ne yaşarsak yaşayalım milleitmiizn işini aşını huzurunu ve güvenliliğini koruma kararlılığımızdan asla geri adım atmıyoruz.

SAVUNMA SANAYİİ

Düne kadar tamamen dışa bağımlı bir savunma sanayiimiz vardı.

İnsansız Hava Aracı teknolojisinde dünyanın ilk 3 ülkesinden biriyiz. Milli savaş uçağımız KAAN'la 5. nesil uçak yapabilen dünyadaki 4 ülkeden biri olduk.

Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Saplantıyla kibirle işimiz olmaz. Bizde tevazu egemendir. Biz gece gündüz ülkemizi ve şehirlerimizi nasıl ileriye taşıyacağımızın planları ile projeleri ile yatıp kalkıyoruz.

ISPARTA YATIRIMLARI

Isparta'ya 21 yılda 76 milyar lirayı aşkın kamu yatırımı yaptık. Şehir hastanelerinden birini Isparta'da hizmete sunduk. Şehrimize 845 yataklı şehir hastanemiz başta olmak üzere 12 hastanenin de aralarında olduğu 35 sağlık tesisi kazandırdık.

Yaptığımız eserlerle gök kubbede hoş bir seda bırakmadıktan sonra siyasetin hükümetin ünvanların ne önemi var? Medeniyet içi boş kavgalarla inşa edilmez geliştirilmez.

CHP'YE TEPKİ

CHP'nin belediye başkan adayı deste deste dolarlarla İstanbul'da seçim kazanmak istiyorlar. Birileri hiçbir iş yapmadan işbir esere imza atmadan sadece hata yapılmasını bekleyerek siyaset yaptığını sanıyor. Bu armut piş ağzıma düş zihniyetinin yönetimi ele aldıkları şehirleri nasıl geriye götürdüklerini görüyorsunuz. Eskiden biizmle birlikte olanları güya kurnazlık yapıp karşımıza çıkarmaktan, deste deste para görüntüleriyle siyaseti kirletmekten öteye gitmiyor.