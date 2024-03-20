Çeşme'de korkunç olay! Tüplü dalış yaptığı denizde kayboldu, her yerde aranıyor

İzmir'in Çeşme ilçesinde, iddiaya göre, gece saatlerinde Ömer Çakır ve arkadaşı Ildır Körfezi'nde tüplü dalış için denize girdi. Bir süre sonra Çakır'la irtibatı kaybeden arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım talebinde bulundu.

KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Bölgeye 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 3 bot ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Karada da jandarma ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarına katıldığı öğrenildi.