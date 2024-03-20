Bakan Tekin: Yerel seçimleri en az genel seçimler kadar önemsiyoruz

Bakan Yusuf Tekin, bir dizi programlara katılmak için geldiği Samsun'da valiliği ziyaret etti. Samsun Valilik Şeref Defterini imzalayan Yusuf Tekin, daha sonrasında il yöneticileri ile toplantı yaptı. Toplantının ardından valilikte açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, ülke ve Samsun eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu. Tekin ayrıca yerel yönetimlerle en çok iş birliği içerisinde olan bakanlık olduklarına da dikkat çekti

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak yerel seçimlere en az genel seçimler kadar önemsiyoruz" Yerel seçimleri bakanlık olarak önemsediklerini ifade eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Malum yerel seçimlere yaklaşıyoruz. Seçimler olağan demokratik düzenler içerisinde kuşkusuz çok önemli etkinlikler ve demokratik düzenin meşruiyeti, devamı açısından bir şenlik, bir festival havasında geçmesi gereken bir ortam. Ülkelerin demokratikleşme çizgisini göstermesi, demokratikleşme teamüllerini ortaya koyması açısından çok önemli. Benim bu başlığı açma sebebim şu. Milli Eğitim Bakanlığı açısından yerel seçimlerin biraz önce bahsettiğim vasıflarının dışında ilave bir önemi var. Biz çok büyük bir aileyiz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak yaklaşık 1 milyon 100 bin öğretmenimiz var. 20 milyona yakın öğrencimiz var. Ve bize bağlı okullar, özel okullar beraber yaklaşık 76 bin civarında da kurumumuz var. Kurumlarımızın belediyelerle, yerel yönetimlerde çok ciddi ilişkileri oluyor. İnşaat, imar, iskan, temizlik giderleri, su, atık su, aklınıza gelebilecek çok farklı çeşitlerde bağlantımız ve ilişkimiz var. Çok yaygın bir teşkilat olduğumuz için öyle. Ulaşım, servis ve benzeri açılarda bizim yerel yönetimlere çok yakın bir ilikişki içerisinde olmamız gerekiyor. Aynı şekilde 1 milyon 100 bin öğretmenin konut ihtiyacından tutun, bu öğretmenlerimizin ulaşımına kadar birçok yolda yerel yönetimlerle yakın bir işimiz var. O yüzden biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak yerel seçimleri en az genel seçimler kadar önemsiyoruz. Bizim açımızdan çok önemli. Bir temennimiz var. İnşallah bu anlamda eğitim öğretim sürecine katkı vermek isteyen, eğitim öğretim sürecine katkı verecek belediye başkanlarımız olur. Yerel yöneticilerimiz olur ve biz de onlarla birlikte, el birliğiyle eğitim öğretim süreçlerini daha nitelikli bir noktaya taşımak için çaba sarf ederiz" diye konuştu.

"Samsun'da 22 yılda öğrenci sayısı aynı kaldı, öğretmen iki katına çıktı" Samsun'un eğitim öğretim alanıyla ilgili de bilgiler veren Bakan Tekin, "Samsun açısından öğrenci sayısında stabil bir durum gözleniyor. Bizim öğrenci sayısı stabilken bakanlığımızın yaptığı yatırımlar açısından baktığımızda ise şöyle bir tablo var: 2002-2003 yılı öğretim yılında 264 bin öğrenciye 10 bin 840 öğretmen arkadaşımız hizmet veriyordu. Öğrenci sayısı hemen hemen sabit kalmasına rağmen bu yıl itibarıyla öğretmen sayısı yaklaşık 2 kat artmış durumda. 20 bin 724 öğretmen hizmet vermektedir. Bunun anlamı şu: Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı aradan geçen 20 yıllık süre içinde yarı yarıya azılmış durumda Samsun'da. Bu çok önemli bir istatistik göstergedir" şeklinde konuştu. Valilik ziyaretinde Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı, Erhan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Burhan Mucur, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri hazır bulundu.