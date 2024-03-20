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Lens kullanıcıları nelere dikkat etmeli?

Lens kullanıcıları nelere dikkat etmeli?

Kaynak : MN Medya
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Lens kullanıcıları nelere dikkat etmeli?

İlandır

Görme bozuklukları bugün hemen her yaşta insanın yaşam kalitesini önemli ölçüde düşüren rahatsızlıklar bütünüdür. Göz içerisinde meydana gelen bu kırılma kusurları, retinadaki görüntünün netliğini kaybetmesine yol açmaktadır. Bu da söz konusu rahatsızlıklara sahip kişilerin gözlük ve kontakt lens kullanmasını zorunlu hale getirmektedir. Günümüzde özellikle aktif yaşama sahip kişilerin tercih ettiği kontakt lensler hem görme kusurlarını önemli ölçüde düzeltmekte hem de sunduğu renk seçenekleri ile kozmetik amaçlı göz rengi değişikliklerini mümkün hale getirmektedir. Bu noktada ise doğru lensin nasıl seçilmesi gerektiğini bilmek oldukça önemlidir. Lens Optikal Marka Yetkilisi Hakan Tırpancı, lens seçerken dikkat edilmesi gereken unsurlar ile ilgili bilgiler verdi.

Doğru kontakt lens seçimi hakkında bilinmesi gerekenler

Görüş deneyimini iyileştirmek veya göz rengini değiştirmek için tercih edilebilen kontakt lenslerden her biri, tıbbi cihaz kategorisinde ele alınan ürünlerdir. Buna göre, lens özelliklerinin kullanıcıya uygun olması ve hiçbir lensin rastgele satın alınmaması gerekmektedir. Lens almadan hemen önceki ilk adımda kişilerin, uzman bir göz doktoru tarafından muayene edilmesi ve ardından kendilerine verilecek lens reçetesi doğrultusunda en doğru ürüne yönelmesi önemlidir. Bu tamamen kişisel ürünlere ait reçetelerde; lens çapı, gücü, eğrilik çapı, materyali, oksijen geçirgenliği ve iletkenliği, merkez kalınlığı ve sagital derinlik gibi spesifik bilgiler yer almaktadır. Buna göre göz bozukluğuna dair yalnızca miyopi, astigmatizm veya hipermetrop numarasını bilmek, doğru lensi seçmek adına yeterli olmayacaktır. Öte yandan söz konusu parametreler, gözlük reçetesinde yer almamaktadır. Bu sebeple daha önceden yazılmış bir gözlük reçetesi ile doğru lensi alabilmek de mümkün değildir.

Reçete özelliklerine uygun kontakt lensin, %100 orijinallik sözü veren ve distribütör firma garantisini sunan bir optik markasından temin edilmesi de oldukça önemlidir. Bu sayede göz sağlığını tehdit edici sahte ürünlerin önüne geçilebilmekte ve ihtiyaca yönelik en doğru marka seçilebilmektedir.

Kontakt lens seçiminde bir diğer önemli faktör ise lensin ne sıklıkla kullanılmak istenmesidir. Bu noktada kullanıcının yaşı, yaşam tarzı, mevcut göz kusuru ve lens bakımına ne kadar zaman ayırabileceği gibi birçok unsur dikkate alınmaktadır. Uygun lensin kullanılmaya başlanmasıyla birlikte temizlik ve hijyen talimatlarına birebir uyulması da gerekmektedir.

Lens kullanımında ve bakımında nelere önem verilmeli?

Lens Optikal Marka Yetkilisi Hakan Tırpancı, "Günlük kullan-at lenslerin dışında diğer tüm lens çeşitlerinin, uygun bir solüsyon ile düzenli olarak temizlenmesi ve kullanılmadığı zamanlarda hijyenik bir lens kabında yine solüsyon eşliğinde saklanması gerekmektedir. Çok sıcak, buharlı ve nemli ortamlarda lens kullanılmamasına ve bu ürünlerin su ile asla temas ettirilmemesine özen gösterilmelidir. Ayrıca, lenslerle uyumak, yüzmek, duş almak da göz enfeksiyonları riskini doğrudan artırıcı eylemlerdir. İlk kez lens kullanacak kişilerin, adaptasyon sürecinde tüm bakım talimatlarını öğrenmesi önemlidir. Ve elbette ki zamanı dolan lensler asla kullanılmamalı, kullanımına bağlı olarak gözlerde kuruma, çapaklanma, batma, yanma, kızarıklık ve benzeri şikayetler varsa mevcut lensler atılarak uzman bir göz doktoruna başvurulmalıdır." dedi.

https://lensoptikal.com

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