Adalet Bakanlığı maaş promosyon güncellemesi için harekete geçti

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Bakan Koca: 30 büyükşehirde şehir hastanesi yapmayı planladık
Bakan Koca: 30 büyükşehirde şehir hastanesi yapmayı planladık
Türkiye Bilir Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir!
Türkiye Bilir Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir!
Sponsorlu İçerik
Yabancı uzmanlar açıkladı: MB'nin faiz kararı ne olur?
Yabancı uzmanlar açıkladı: MB'nin faiz kararı ne olur?
Erdoğan: Enflasyon oranları herkes gibi bizi de zorluyor
Erdoğan: Enflasyon oranları herkes gibi bizi de zorluyor
Murat Kurum, mal varlığını açıkladı
Murat Kurum, mal varlığını açıkladı
Fahri Trafik Müfettişleri park cezası yazamayacak
Fahri Trafik Müfettişleri park cezası yazamayacak
Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Göstergelerimiz gayet iyi
Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Göstergelerimiz gayet iyi
Kadın öğretmen, trafikte tartıştığı hemcinsini darbetti
Kadın öğretmen, trafikte tartıştığı hemcinsini darbetti
AK Parti'den emekli zammı açıklaması
AK Parti'den emekli zammı açıklaması
Yüksek yargıda seçim maratonu başlıyor
Yüksek yargıda seçim maratonu başlıyor
2 Kurum toplamda 552 personel alacak: KPSS şartı yok!
2 Kurum toplamda 552 personel alacak: KPSS şartı yok!
5 büyükşehirde YRP, AK Parti'ye kaybettiriyor
5 büyükşehirde YRP, AK Parti'ye kaybettiriyor
Murat Kurum, mal varlığını açıkladı
Murat Kurum, mal varlığını açıkladı
Akaryakıta çifte zam
Akaryakıta çifte zam
Piyasalarda gözler Fed'e çevrildi
Piyasalarda gözler Fed'e çevrildi
2024-İSG/1 Başvuruları başladı
2024-İSG/1 Başvuruları başladı
Yalova açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem
Yalova açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem
AYM'den iki doçent için özel hayata saygı kararı
AYM'den iki doçent için özel hayata saygı kararı
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Propaganda serbestliği ve seçim yasakları yarın başlayacak
Propaganda serbestliği ve seçim yasakları yarın başlayacak
'Çetinler' suç örgütü çökertildi: 109 şüpheli yakalandı
'Çetinler' suç örgütü çökertildi: 109 şüpheli yakalandı
9.Yargı Paketi hazırlanıyor
9.Yargı Paketi hazırlanıyor
Akaryakıtta 'tek fiyat' dönemi
Akaryakıtta 'tek fiyat' dönemi
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 27 hedef imha edildi
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 27 hedef imha edildi
Üç ilde eğitime yarın ara verildi
Üç ilde eğitime yarın ara verildi
'Vatandaşların tapuları teminat olarak gösterildi' iddiası yalanlandı
'Vatandaşların tapuları teminat olarak gösterildi' iddiası yalanlandı
Bakan Tekin: İHL oranı 28 Şubat döneminin altında
Bakan Tekin: İHL oranı 28 Şubat döneminin altında
'Yükseköğretimden büyük kopuş' başlıklı haberlere açıklama
'Yükseköğretimden büyük kopuş' başlıklı haberlere açıklama
Yaşlı Profili Araştırması'nın sonuçları 3 gün sonra açıklanacak
Yaşlı Profili Araştırması'nın sonuçları 3 gün sonra açıklanacak
Ana sayfaHaberler Maaş, Özlük Haklar ve Yasaklar

Adalet Bakanlığı maaş promosyon güncellemesi için harekete geçti

Adalet Bakanlığı maaş promosyon güncellemesi için harekete geçti

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 20 Mart 2024 15:47, Son Güncelleme : 20 Mart 2024 15:48
Yazdır
Adalet Bakanlığı maaş promosyon güncellemesi için harekete geçti

Adalet Bakanlığı 22 Ağustos 2022 tarihinde yaptığı promosyon anlaşması ile 3 yıllığına tek seferde ödenmek üzere 25 bin TL'lik promosyon anlaşmasına imza atmıştı.

Arada geçen sürede alınan maaş promosyonu enflasyona karşı eridi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, önceki gün Genel Yayın Yönetmenimiz Edip Üzen'e yaptığı açıklamada, maaş promosyon anlaşmasının güncellenmesi için çalışma yapacaklarını dile getirmişti.

Edindiğimiz bilgiye göre, Adalet Bakanlığı ilgili bankaya yazı yazarak güncelleme maaş promosyonu için güncelleme istedi.

Konuyla ilgili Adalet Bakanlığı'nda yetkili sendika olan Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney ile de görüştük. Güney de, aynı şekilde ilgili bankaya yazı yazıldığını dile getirdi.

İşte Güney'in memurlar.net'e yaptığı açıklama

Adalet Bakanlığı, bünyesindeki tüm personel için 2022 yılında 3 yıl süreyi kapsayacak şekilde 25.000 TL tutarlı promosyon sözleşmesi yapmıştır. Ancak günümüz ekonomik koşulları ve memur maaşlarını bankaya getirilerinin artması değerlendirildiğinde, 3 yıl süreyle yapılan promosyon sözleşmesindeki tutarın güncellenmesi ve Ocak 2024 ayında kamu personeline yapılan zam göz önüne alınarak, orantılı ve hakkaniyetli bir şekilde promosyon ödemesi yapılması gerektiği şüphesizdir.

Bu noktada Adalet Bakanlığı'na 12.06.2023 ve 5.02.2024 tarihlerinde banka promosyonu anlaşılmasının yenilenmesi amacıyla Sendikamızca yazı yazılmış, yetkili sendika olarak katıldığımız KİK (Kurum İdari Kurul) toplantısında sendikamızın talebi olarak tutanakta dercedilmiş olup, çalışmalarımız ve gayretlerimiz sonucu; bakanlığımız ilgili bankaya yazı yazmıştır.

Gelişmeler sendikamız tarafından takip edilmekte, bakanlığımız ile de görüşmelerimiz devam etmektedir.

Twiter X: edipuzen

Adalet Bakanlığı maaş promosyon anlaşmasını güncelleyecek

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber