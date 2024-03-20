Firari FETÖ hükümlüsü ihraç pilot üsteğmen yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara'da yargılandığı davada "terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası verilen hükümlünün saklandığı adresi tespit etti.

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