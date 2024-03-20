Cezaevine ait kamyonet devrildi, İKM hayatını kaybetti
Antalya'nın Kepez ilçesinde ceza infaz kurumuna ait kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2024 17:07, Son Güncelleme : 20 Mart 2024 17:33
Ali Yılmaz idaresindeki ceza infaz kurumuna ait 07 FSL 46 plakalı kamyonet, Antalya Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüje ve elektrik direğine çarptıktan sonra devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Kaza yerine gelen sağlık ekibi, kamyonetteki infaz koruma memuru Şahin Bayraktar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan sürücü Yılmaz ise hastaneye kaldırıldı.
Bayraktar'ın kaza yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Bayraktar'ın cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.