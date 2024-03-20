Cengiz Topel: Mansur Yavaş'ın 67 makam aracı var
İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel, Mansur Yavaş'ın "İşe minibüsle gelip gidiyorum" açıklamasının doğru olmadığını, Mansur Yavaş'ın makamına tahsisli araç sayısının 67 olduğunu belirtti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Mart 2024 17:57, Son Güncelleme : 20 Mart 2024 18:06
İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel sosyal medya Mansur Yavaş'ın makam araçlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Mansur Yavaş Haber Global'de yaptığı açıklamada "Makam araçlarını hattım, kendim minimüsle gidip geliyorum" demiştir.
Cengiz Topel "İşe minibüsle gelip gidiyorum" diyen Mansur Yavaş'ın makamına tahsisli araç sayısının 67 olduğunu belirtti.
İşte Cengiz Topel'in yaptığı açıklama
"İşe minibüsle gelip gidiyorum" diyen Mansur Yavaş'ın makamına tahsisli araç sayısı 67.Cengiz Topel Yıldırım (@06cengiztopel) March 20, 2024
İşte Mansur Yavaş tipi belediyecilik!#MecburDeğilsin pic.twitter.com/5HhriVc0yu