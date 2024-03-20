Bakan Yerlikaya: 600 bin mesai arkadaşımızla gece gündüz demeden çalışıyoruz

Silivri'de yapımı tamamlanan Hükümet Konağı binasının açılış töreninde konuşan Yerlikaya, ilçenin Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Silivri Belediye Başkan adayı Volkan Yılmaz'ın çok başarılı çalışmalar yaptığını söyledi.

Bu çalışmalara İstanbul valisi olduğu dönemde de şahit olduğunu aktaran Yerlikaya, belediyenin emanet edileceği kişinin kuşatıcı, kucaklayıcı olması gerektiğini belirtti.

Seçimin huzur ve güven ortamında yapılması için gece gündüz çalıştıklarını, seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrasında görevleri olduğunu anımsatan Yerlikaya, "Türkiye'nin huzuru diyoruz. İçişleri Bakanlığının görevini bir kelimeyle anlat, hakkıyla da anlatmış olsun o kelime diye sorarsanız, huzur, huzur, huzur. Gece gündüz demeden 600 bin mesai arkadaşımızla beraber hain bölücü terör örgütü, FETÖ, DEAŞ, DHKP-C aklınıza ne gelirse ülkemizin birliği beraberliği, kardeşliğine kim kastediyorsa onların karşısında dimdik, cesur, cesaretli duruyoruz ve onların da Allah'ın izniyle nefeslerini kesip götürüp adalete teslim ediyoruz." diye konuştu.

Hayatın içinden olan asayiş olaylarının azaltılması için her gün yarış içerisinde çalıştıklarını kaydeden Yerlikaya, "1 Ocak 2023 ile 15 Mart'ını, yani bu yılın aynı zaman dilimini 2023'ün ilk 75 günü ile 2024'ünü kıyasladığımızda Türkiye genelindeki hırsızlık ortalaması bir önceki yılda günlük Türkiye ortalaması evden hırsızlık 162. Şimdi 98. Yeterli mi? Biz diyoruz ki olmasın. Olmaması lazım." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, Cumhur İttifakı olarak parlamentoda büyük bir sandalye güçlerinin olduğuna dikkati çekerek, "Bizim ittifakımız hesabi değil, hasbi, hasbi bir ortaklık. Devleti, milleti, medeniyet değerlerimiz, geçmişimiz, bugünümüz ve geleceğimizle ilgili bizim idealimiz var, inancımız var. " dedi.

Programa, TBMM Başkanvekili Celal Adan, İstanbul Valisi Davut Gül, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Yerlikaya, açılışın ardından Silivri Uğur Mumcu Meydanı'nda esnafı ziyaret etti.