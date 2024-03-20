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Şehit Teğmen Hulusi Elçi, son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan sızma ve saldırı girişiminde şehit olan Tabip Teğmen Hulusi Elçi'nin (27) cenazesi, Bingöl'de toprağa verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2024 19:03, Son Güncelleme : 20 Mart 2024 19:36
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Şehit Teğmen Hulusi Elçi, son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin Bingöl Devlet Hastanesi morgundan alınan naaşı, Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'ndeki Selahaddin-i Eyyubi Camisi'ne getirildi.

Şehidin Umre'den gelen annesi Hatice, kardeşi Yusuf ve babaannesi Hayriye Elçi ile yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Törene katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dede Çerkez Elçi ve şehidin yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, tarihten bu yana vatan, millet ve mukaddesat için canlarını feda eden tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Şehitler sayesinde bugün ayakta, birlik ve huzur içinde olunduğunu dile getiren Yılmaz, şehidin yakınlarının acısının kendi acıları olduğunu ifade etti.

Yılmaz, Bingöl'ün de terörle mücadelede çok sayıda şehit verdiğini belirterek şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetleri'mize, silah arkadaşlarına, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Bu menfur eylemi yapan terör örgütünü ve arkasındaki yapıları da en güçlü şekilde lanetliyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozamayacaklar. Bu ülkeyi, bu milleti güçten düşüremeyecekler. Terörün ne yapmak istediğini çok iyi anlayıp, tam tersine hareket etmemiz lazım. Onlar bölünmeyi istedikçe bizim daha çok bütünleşmemiz, fitne fesatla kardeşliğimizi bozmaya çalıştıkça bizim kardeşliğimizi, birliğimizi daha da yüceltmemiz lazım. Böyle yaptık, böyle yapmaya da devam edeceğiz. Nerede olursa olsun terörle mücadelemizin en güçlü ve kararlı şekilde sürdüğünü, sürmeye devam edeceğini tekrar ifade etmek istiyorum. Uzaktan, yakından buraya gelen, cenazeye katılan şehit yakınımızın acısını paylaşan herkesten Allah razı olsun."

Daha sonra helallik alındı, dua okundu.

İl Müftüsü Mustafa Topal'ın kıldırdığı namazın ardından şehit Hulusi Elçi'nin cenazesi Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, Vali Ahmet Hamdi Usta, AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Elazığ 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, kurumlar ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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