Bakan Fidan: Türkiye'nin AB üyelik süreci kısır politik gündemlere bırakılmamalı

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Türkiye'nin CDS'i 3,5 ayın zirvesinde: Yükseliş teknik
Türkiye'nin CDS'i 3,5 ayın zirvesinde: Yükseliş teknik
Türkiye Bilir Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir!
Türkiye Bilir Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir!
Sponsorlu İçerik
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylara 5 tutuklama
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylara 5 tutuklama
Bakan Koca: 30 büyükşehirde şehir hastanesi yapmayı planladık
Bakan Koca: 30 büyükşehirde şehir hastanesi yapmayı planladık
Yabancı uzmanlar açıkladı: MB'nin faiz kararı ne olur?
Yabancı uzmanlar açıkladı: MB'nin faiz kararı ne olur?
Erdoğan: Enflasyon oranları herkes gibi bizi de zorluyor
Erdoğan: Enflasyon oranları herkes gibi bizi de zorluyor
Murat Kurum, mal varlığını açıkladı
Murat Kurum, mal varlığını açıkladı
Fahri Trafik Müfettişleri park cezası yazamayacak
Fahri Trafik Müfettişleri park cezası yazamayacak
Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Göstergelerimiz gayet iyi
Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Göstergelerimiz gayet iyi
Kadın öğretmen, trafikte tartıştığı hemcinsini darbetti
Kadın öğretmen, trafikte tartıştığı hemcinsini darbetti
AK Parti'den emekli zammı açıklaması
AK Parti'den emekli zammı açıklaması
Yüksek yargıda seçim maratonu başlıyor
Yüksek yargıda seçim maratonu başlıyor
2 Kurum toplamda 552 personel alacak: KPSS şartı yok!
2 Kurum toplamda 552 personel alacak: KPSS şartı yok!
5 büyükşehirde YRP, AK Parti'ye kaybettiriyor
5 büyükşehirde YRP, AK Parti'ye kaybettiriyor
Murat Kurum, mal varlığını açıkladı
Murat Kurum, mal varlığını açıkladı
Akaryakıta çifte zam
Akaryakıta çifte zam
Piyasalarda gözler Fed'e çevrildi
Piyasalarda gözler Fed'e çevrildi
2024-İSG/1 Başvuruları başladı
2024-İSG/1 Başvuruları başladı
Yalova açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem
Yalova açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem
AYM'den iki doçent için özel hayata saygı kararı
AYM'den iki doçent için özel hayata saygı kararı
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Propaganda serbestliği ve seçim yasakları yarın başlayacak
Propaganda serbestliği ve seçim yasakları yarın başlayacak
'Çetinler' suç örgütü çökertildi: 109 şüpheli yakalandı
'Çetinler' suç örgütü çökertildi: 109 şüpheli yakalandı
9.Yargı Paketi hazırlanıyor
9.Yargı Paketi hazırlanıyor
Akaryakıtta 'tek fiyat' dönemi
Akaryakıtta 'tek fiyat' dönemi
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 27 hedef imha edildi
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 27 hedef imha edildi
Üç ilde eğitime yarın ara verildi
Üç ilde eğitime yarın ara verildi
'Vatandaşların tapuları teminat olarak gösterildi' iddiası yalanlandı
'Vatandaşların tapuları teminat olarak gösterildi' iddiası yalanlandı
Bakan Tekin: İHL oranı 28 Şubat döneminin altında
Bakan Tekin: İHL oranı 28 Şubat döneminin altında
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Fidan: Türkiye'nin AB üyelik süreci kısır politik gündemlere bırakılmamalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin Türkiye için stratejik bir hedef olmaya devam ettiğini belirterek, "Türkiye'nin AB üyelik sürecinin bazı ülkelerin kısır politik gündemlerine bırakılamayacak kadar önemli olduğunu yineledim." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2024 19:28, Son Güncelleme : 20 Mart 2024 19:35
Yazdır
Bakan Fidan: Türkiye'nin AB üyelik süreci kısır politik gündemlere bırakılmamalı

Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

İspanya'nın başından itibaren Türkiye'nin AB üyelik sürecine samimi şekilde destek olan ülkeler arasında yer aldığını, AB üyeliğinin Türkiye için stratejik bir hedef olmaya devam ettiğini meslektaşına bir kez daha ifade ettiğini aktaran Fidan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin AB üyelik sürecinin bazı ülkelerin kısır politik gündemlerine bırakılamayacak kadar önemli olduğunu yineledim. Avrupa Birliği içerisinde Gazze konusunda ilk günden itibaren ilkeli bir tutum izleyen ve Filistin halkının yanında olan ülkelerden biridir İspanya. İspanya'nın takdire şayan bu tutumu Filistin meselesinin dini ve etnik kimliklerinin üstünde evrensel bir dava olduğunun da ayrıca ispatı niteliğindedir."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber