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Bakan Yumaklı: AK Parti gelecek nesiller için çalışmıştır

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Gençlerimizin, çocuklarımızın geleceğimizin inşası için çalışacağız. Çünkü AK Parti hiçbir zaman için gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışmıştır" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2024 20:31, Son Güncelleme : 20 Mart 2024 20:33
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Bakan Yumaklı: AK Parti gelecek nesiller için çalışmıştır

AK Parti Altındağ Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki, Ankara Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde iftar programı düzenledi. Programa Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanı sıra Altındağlı vatandaşlar katıldı.

Bakan Yumaklı, yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanımızın her zaman söylediği ve bizlerin de şiarı olan. 'Bizler sizlere efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Bunun için gecemizi, gündüzümüze katıyoruz'" ifadesini kullandı.

Yerel yönetimler ile merkezi hükümetin uyumlu bir şekilde çalışması gerektiğini belirten Bakan Yumaklı, "Çünkü eğer o uyumlu, ahenkli çalışma olmazsa bir tarafı her zaman için eksik kalıyor. Bunu bugün gittiğiniz Altındağ'ın mahallelerinde de gördük. Dün akşam Haymana'daydım. Haymana'da gördüm" diye konuştu.

"AK Parti gelecek nesiller için çalışmıştır"

Gerçek belediyeciliğin vatandaşın yanında olan AK Parti ile sağlandığını ifade eden Bakan Yumaklı, "Türkiye yüzyılını inşa ederken çok kıymetli kardeşlerim bütün Türkiye'nin aynı hisle, ileriye doğru gençlerimizin, çocuklarımızın geleceğimizin inşası için çalışacağız. Çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü AK Parti hiçbir zaman için gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışmıştır" ifadelerini kullandı.

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