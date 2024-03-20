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Ali Yalçın: Hem boş olan hem de boşalan kadroya atama yapılmalı

Ali Yalçın; 'Sadece boşalan kadroya değil; hem boş olan hem de boşalan kadroya atama yapılmalı.' dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Mart 2024 22:40, Son Güncelleme : 20 Mart 2024 22:42
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Ali Yalçın: Hem boş olan hem de boşalan kadroya atama yapılmalı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın sosyal medya hesabından 'kamuya memur atanmasına' dair paylaşımda bulundu.

Ali Yalçın paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

Sadece boşalan kadroya değil; hem boş olan hem de boşalan kadroya atama yapılmalı.

Cumhurbaşkanımız hep umudu ve hedefi büyütürken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bu yıl için Sağlık Bakanlığı dışında kalan bakanlıklara kamu görevlisi alınmayacağı yönündeki açıklamaları, umudu örseleyen yaklaşımları kabul edilebilir değildir. Devlet memuru ile vardır, memur eliyle işini görür. Kamu görevlileri, mali disipline kurban edilecek bir kesim değildir.

Eğitimde öğretmen açığı bulunurken, eğitim faaliyetleri ücretli öğretmenler ile yapılamaya devam ederken, kamuya personel istihdamında emekli olanların dışında personel alınmayacağına dair açıklamaları doğru bulmuyor, mali disiplinin ve sıkılaşmanın kamu personeli üzerinden yapılmasına karşı olduğumuzu belirtiyoruz.

Bu doğrultuda sadece emeklilik ile boşalan kadrolara değil; hem boşalan hem de boş olan kadrolara en üst limiti kullanacak şekilde atama yapılmasını istiyoruz.

Bugün Ulus'ta toplanan atamayı bekleyen öğretmenler bir hakkın mücadelesini veriyor ve bir gerçeği duyurmaya çalışıyorlar. O da; "biz ücretli öğretmenlik uygulaması ile geçici değil, kadroya atanarak gerçek işimizi yapmak istiyoruz" diyorlar.

Yüreğimiz de desteğimiz de atanma bekleyen meslektaşlarımızladır.
Mülakatsız, puan üstünlüğünü esas alan bir uygulama öğretmenlerin ortak beklentisidir.

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