Atama bekleyen öğretmenlerden 'mülakatsız atama' talebi

Türkiye'nin 81 ilinden gelen öğretmen adayları Ankara Ulus'ta bir araya geldi.

Atama Bekleyen Öğretmenler Platformu'nun, atama bekleyen öğretmenlerin ve onlara destek verenlerin bir araya geldiği eylemde, "mülakatsız 68 bin atama yapılması" talebi dile getirildi. Eylemde, 'Öğretmenler Ulusta atama nerede' sloganları atıldı.