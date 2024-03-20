Bakan Işıkhan, Kütahya'da maden işçileriyle iftar yaptı

İftarın ardından Bakan Işıkhan ve beraberindeki heyet, yerin 500 metre altına inerek üretim alanında incelemelerde bulundu ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Işıkhan'ın iftar programında Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir eşlik etti.

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