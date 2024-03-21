21 Mart 2024'ten önemli gündem başlıkları.

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Bakan Tunç: Türkiye'nin kanunları çağın en modern kanunları
Bakan Tunç: Türkiye'nin kanunları çağın en modern kanunları
%0 Faizli 3 Taksitli 30.000 TL!
%0 Faizli 3 Taksitli 30.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Atama bekleyen öğretmenlerden 'mülakatsız atama' talebi
Atama bekleyen öğretmenlerden 'mülakatsız atama' talebi
Ali Yalçın: Hem boş olan hem de boşalan kadroya atama yapılmalı
Ali Yalçın: Hem boş olan hem de boşalan kadroya atama yapılmalı
FED faiz kararını açıkladı
FED faiz kararını açıkladı
Türkiye'nin CDS'i 3,5 ayın zirvesinde: Yükseliş teknik
Türkiye'nin CDS'i 3,5 ayın zirvesinde: Yükseliş teknik
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylara 5 tutuklama
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylara 5 tutuklama
Bakan Koca: 30 büyükşehirde şehir hastanesi yapmayı planladık
Bakan Koca: 30 büyükşehirde şehir hastanesi yapmayı planladık
Yabancı uzmanlar açıkladı: MB'nin faiz kararı ne olur?
Yabancı uzmanlar açıkladı: MB'nin faiz kararı ne olur?
Erdoğan: Enflasyon oranları herkes gibi bizi de zorluyor
Erdoğan: Enflasyon oranları herkes gibi bizi de zorluyor
Murat Kurum, mal varlığını açıkladı
Murat Kurum, mal varlığını açıkladı
Fahri Trafik Müfettişleri park cezası yazamayacak
Fahri Trafik Müfettişleri park cezası yazamayacak
Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Göstergelerimiz gayet iyi
Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Göstergelerimiz gayet iyi
Kadın öğretmen, trafikte tartıştığı hemcinsini darbetti
Kadın öğretmen, trafikte tartıştığı hemcinsini darbetti
AK Parti'den emekli zammı açıklaması
AK Parti'den emekli zammı açıklaması
Yüksek yargıda seçim maratonu başlıyor
Yüksek yargıda seçim maratonu başlıyor
2 Kurum toplamda 552 personel alacak: KPSS şartı yok!
2 Kurum toplamda 552 personel alacak: KPSS şartı yok!
5 büyükşehirde YRP, AK Parti'ye kaybettiriyor
5 büyükşehirde YRP, AK Parti'ye kaybettiriyor
Murat Kurum, mal varlığını açıkladı
Murat Kurum, mal varlığını açıkladı
Akaryakıta çifte zam
Akaryakıta çifte zam
Piyasalarda gözler Fed'e çevrildi
Piyasalarda gözler Fed'e çevrildi
2024-İSG/1 Başvuruları başladı
2024-İSG/1 Başvuruları başladı
Yalova açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem
Yalova açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem
AYM'den iki doçent için özel hayata saygı kararı
AYM'den iki doçent için özel hayata saygı kararı
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Propaganda serbestliği ve seçim yasakları yarın başlayacak
Propaganda serbestliği ve seçim yasakları yarın başlayacak
'Çetinler' suç örgütü çökertildi: 109 şüpheli yakalandı
'Çetinler' suç örgütü çökertildi: 109 şüpheli yakalandı
9.Yargı Paketi hazırlanıyor
9.Yargı Paketi hazırlanıyor
Akaryakıtta 'tek fiyat' dönemi
Akaryakıtta 'tek fiyat' dönemi
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
Ana sayfaHaberler Siyasi

21 Mart 2024'ten önemli gündem başlıkları

21 Mart 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mart 2024 00:05, Son Güncelleme : 21 Mart 2024 00:08
Yazdır
21 Mart 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Valiliği ziyaret edecek, Bursa İş Dünyası Buluşması programına ve Bursa STK Temsilcileri ve Kanaat Önderleri ile İftar Programı'na, Kocaeli Kanaat Önderleri Buluşması programına katılacak.

(Bursa/14.00/16.00/18.30/Kocaeli/21.30)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Samsun'da Cumhuriyet Meydanı'nda ve Sinop'ta İskele Meydanı'nda halkla buluşacak.

(Samsun/13.00/Sinop/16.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kozcağız Belediyesini, Kozcağız Seçim İrtibat Bürosu'nu ve esnafı ziyaret edecek, Abdipaşa'da iftar programına katılacak.

(Bartın/13.30-19.11)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar'da esnaf ziyaretinde bulunacak, Çankaya Köşkü'nde Gönül Elçileri Projesi kapsamında düzenlenecek 81 ilin vali eşleriyle iftar programına iştirak edecek.

(Afyonkarahisar/13.30/Ankara/19.08)

3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tulumtaş Mağarası'nın resmi açılış törenine katılacak.

(Ankara/14.00)

4- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şakir Nuhoğlu Camisinde öğle namazını kılacak, Ravza Caddesi'nde esnafı, Şehir Hastanesi Yerleşkesi'ni ziyaret edecek, Kızıltepe Devlet Hastanesi Ek Bina'da basına açıklama yapacak.

(Mardin/12.30-15.15)

5- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Efeler Belediye Başkanlığını ve Nazilli esnafını ziyaret edecek, Söke'de iftar programına, Kuşadası'nda mitinge iştirak edecek.

(Aydın/13.45-21.00)

6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Emir Sultan Camisinde öğle namazı kılacak, Kanaat Önderleriyle İstişare Toplantısı'na katılacak, Bıçakçılar Çarşısı'nda esnafı ve Rizeliler Derneği'ni ziyaret edecek, Ulucamii'de ikindi namazını kılacak, çarşı bölgesi esnafını ziyaret edecek, Bursa Büyükşehir Belediyesince düzenlenecek Gürsu İlçe İftarı programına katılacak.

(Bursa/13.15-18.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valiliği, Dünya Ormancılık Günü kapsamında yeşil vatan eğitim tırını ziyaret edecek, fidan dağıtacak, fidan dikim etkinliğine katılacak, Sarıçay 3. köprüde incelemelerde bulunacak, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, tohum ve sera örtü naylonu dağıtım törenine katılacak, sektör paydaşlarıyla bir araya gelecek, iftar programına iştirak edecek.

(Çanakkale /11.30-19.30)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Körfez İşbirliği Konseyi Serbest Ticaret Anlaşması Ortak Bildiri İmza Töreni'ne ve MÜSİAD Ankara Geleneksel İftar Programı'na katılacak.

(Ankara/09.30/19.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Güney Çevre Yolu şantiyesinde incelemelerde bulunacak, Şalpazar'ında halkla bir araya gelecek, Beşikdüzü'nde miting düzenleyecek, Çarşıbaşı seçim bürosu açılışına katılacak, Akçaabat Düzköy şantiyesinde inceleme yapacak, özel bireyler ile iftarda buluşacak, çay ocağını ziyaret edecek.

(Trabzon/ 09.30-20.30)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.00/14.30)

5- TÜİK, ocak ayı tarımsal girdi fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00

6- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.

(Ankara/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Uluslararası Atom Enerjisi ve Belçika Hükümeti'nin ev sahipliğinde Brüksel'de düzenlenecek Birinci Nükleer Enerji Zirvesi'ne katılacak.

(Brüksel)

2- AB Liderler Zirvesi'nin ilk gün oturumları yapılacak.

(Brüksel)

3- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

GÜNCEL

1- Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin dolması nedeniyle başkanlık için seçim yapılacak.

(Ankara/10.00)

2- Ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, ölümünün 51. yılında memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyündeki mezarı başında anılacak.

(Sivas/11.00)

3- Yurt genelinde Nevruz Bayramı etkinlikleri takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak; Çayeli Spor Salonu ve Stadyumu'nu inceleyecek, Ardeşen Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, esnaf ziyareti yapacak, İlçe Seçim İrtibat Bürosu'nda temaslarda bulunacak, ilçe STK'lerle bir araya gelecek, esnaf ziyaretlerinin ardından, Pazar Proje Tanıtım Toplantısı'na katılıp, iftar programına katılacak.

(Rize/10.00/11.00/11.30/14.45/15.00/16.00/17.00/18.35)

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında Anadolu Efes, Almanya'nın Alba Berlin ekibini ağırlayacak.

(İstanbul/20.30)

3- 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Futbol Takımı, 22 Mart'ta deplasmanda Macaristan ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını TFF'nin Riva'daki tesislerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve İstanbul Havalimanı'ndan Budapeşte'ye gidecek.

(İstanbul/11.00/16.00)

4- A Milli Futbol Takımı, Macaristan'la karşılaşacağı özel maç öncesi müsabakanın oynanacağı Puskas Arena'da bir yürüyüş yapacak. Teknik direktörü Vincenzo Montella ve bir milli futbolcu, statta düzenlenecek basın toplantısında müsabakaya ilişkin soruları cevaplayacak.

(Budapeşte/19.00/19.30)

5- Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun ev sahipliğinde düzenlenen 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'na (Trisome Games) devam edilecek.

(Antalya)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber