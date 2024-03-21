Balıkesir'de deprem meydana geldi! Kandilli Rasathanesi duyurdu
Balıkesir'de 3.5 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 5.2 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremi Kandilli Rasathanesi son dakika olarak duyurdu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Mart 2024 01:59, Son Güncelleme : 21 Mart 2024 05:41
Balıkesir'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 5.2 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremi Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabından duyurdu.