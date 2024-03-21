AYM'den doktorları sevindiren karar: Kısıtlama kaldırıldı

Türkiye Gazetesi'nden Yeşim Eraslan'ın haberine göre Anayasa Mahkemesi (AYM) profesörlüğe yükselmek için 5 yıl gelir sağlayıcı herhangi bir mesleki etkinlikte bulunmama şartı getirilmesini "özel hayata saygı hakkı" ihlali saydı. Dosyada yer alan bilgiye göre, Fatih Özaltın ve İbrahim Esinler, Ankara'da, Hacettepe Üniversitesinde tıp doçenti olduktan sonra mesai bitiminde serbest mesleki faaliyette bulunmak üzere muayenehane açtı. Hacettepe Üniversitesi, Resmi Gazete'de öğretim üyesi alım ilanı yayımlatarak "Ataması yapılacak olanlar, beş yıl süre ile kurum dışında eğitim-öğretim ve araştırma etkinlikleri hariç gelir getirici herhangi bir mesleki etkinlikte bulunamayacaklarını yazılı olarak beyan eder ve resmi belgeler sunarlar" şartı getirdi. Başvurucuların profesörlük kadrosuna başvuruları ek şartı sağlamadıkları gerekçesiyle işleme konulmayınca konu yargının gündemine taşındı.

ÖZEL HAYATA SAYGI VURGUSU

Şartın iptali talebiyle ayrı ayrı açtıkları davalarda mahkemeler Özaltın ile Esinler'i haklı buldu. Üniversite, Özaltın ve Esinler'i profesör kadrosuna atadı ancak mahkeme kararını istinafa götürdü. İstinaf, Özaltın ile Esinler'in açtığı davaların kesin olarak reddine, atamanın iptaline karar verdi. Bunun üzerine Özaltın ile Esinler, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu. Başvuruları görüşen Yüksek Mahkeme "özel hayata saygı hakkı"nın ihlal edildiğine hükmetti. Mahkeme, hak ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere kararın ilgili mahkemeye gönderilmesini kararlaştırdı.