Tapuda dolandırılma riskine son

Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre Evini satacak vatandaşlar ile bütün birikimiyle o evi satın alacaklar arasında tapu devri sırasında yaşanan "Parayı verip tapuyu alamazsam" ya da "Tapu devrini yapıp parayı alamazsam" çıkmazı son buluyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Borsa İstanbul bünyesinde faaliyet gösteren Takasbank ve kamu bankalarının uygulamaya aldığı "Tapu Güvenilir Hesap" ile 70'er TL'lik işlem ücreti karşılığında vatandaşlar devlet güvencesiyle tapusunu devredip, parasını alabiliyor. Son dönemde tapu devri sırasında yaşanan dolandırıcılık olayları güvenilir tapu hesaplarını gündeme taşırken, devlet güvencesi ile tapuyu devretmek ve parayı almak mümkün. Vatandaşların tapuyu devrederken akıllarına takılan tüm soruların cevapları ve sistemin detayları şu şekilde:

Tapu Güvenilir Hesap nedir?

Tapu Güvenilir Hesap, mülkiyet hakkı devri ve devire ilişkin bedelin el değiştirmesi sırasında alıcı ve satıcının karşılaşabileceği olumsuzlukların önlenmesi amacıyla gayrimenkul mülkiyet hakkı devri ile birlikte, devir bedeli olan nakdinde eş zamanlı olarak el değiştirmesini sağlayan uygulamaya deniliyor.

Tapu Güvenilir Hesap hangi bankalarda bulunuyor?

Bu hesap Borsa İstanbul bünyesinde faaliyet gösteren Takasbank ile kamu bankaları Ziraat, Vakıf ve Halkbank'ta bulunuyor.

Takasbank ile güvenilir para transferini nasıl gerçekleştiririm?

Vatandaşlar Tapu Müdürlüğü'ne alıcı ve satıcı olarak müracaat ettikten sonra, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kendilerine bir E-tahsilat numarası veriyor. Alıcı ve satıcı taraflar daha sonra Tapu Takas web sitesi, mobil uygulama ve e-Devlet olmak üzere üç farklı kanaldan Takasbank aracılığıyla işlemini yapabiliyor. e-Devlet üzerinden kullanıcı girişi yapıldıktan sonra Takasbank TapuTakas işlemleri ekranından "Yeni Kayıt Girişi" seçeneği ile alıcı ve satıcı taraflar kayıt girişlerini yapıyor. Banka tarafından kendilerine verilen hesap numarasına parayı gönderecek olan vatandaşın parası askıda tutulurken, tapu devri sonrası para satıcının hesabına geçiyor. Tüm süreçte vatandaşlar SMS ile bilgilendiriliyor.

İşlem kamu bankalarında nasıl gerçekleştirilecek?

Alım-satım yapacak vatandaşlar yine önce Tapu Müdürlüğüne başvurarak kendisine gelen e-Tahsilat numarası ile kamu bankalarının en yakın şubesine gidecek. Burada vadesiz mevduat hesabı olan veya yeni hesap açacak olan vatandaşlar E-Tahsilat numarasını şubeye bildirecek. Şubelerde Tapu Güvenilir Hesap işlemine yönelik gayrimenkulü satan tarafından verilen bilgilerin sisteme girişi sonrasında bilgilerin alıcı tarafından da onaylanması ile uygulama başlatılacak ve transfer bedelinin banka güvencesine alındığı bilgisi taraflara SMS ile bildirilecek. Tapu Müdürlüğünde devir işleminin tamamlanması ile alıcı hesa

İŞLEM ÜCRETİ İADE EDİLİYOR

Bankalar tapu devri yapıldığından nasıl emin olacak?

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile Takasbank ve kamu bankaları arasında yapılan protokolle bankalar Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'ne (TAKBİS) entegre edildi. Böylece tapunun devir işleminin tamamlandığı TAKBİS ile bankalara bildiriliyor. Tapu devri olduktan sonra da para satıcının hesabına geçiliyor.

Tapu devri gerçekleşmezse süreç nasıl ilerliyor?

Diyelim ki tapudan E-Tahsilat numarası alındıktan sonra konut bedeli bankaya yatırıldı. Ancak herhangi bir sebeple vatandaşa tapu devri yapılamadı. Burada da evi devralacak kişinin bankaya müracaatı halinde işlem iptal edilerek para yine kendisine teslim ediliyor. İşlem ücreti de iade ediliyor.

İşlem ücreti ne kadar? Vatandaşların dolandırıcılara karşı korunması ve birikimlerini kaptırmaması için burada tamamen kamu faydası gözetiliyor. Bu sebeple işlemler için alıcı ve satıcıdan yalnızca 70'er TL işlem ücreti tahsil ediliyor.

Kredili ev alımlarında, kredi tutarı vatandaşa nasıl aktarılıyor?

Alım-satım bedelinin tamamının nakit olarak güvenilir hesaba aktarılamadığı yani kredili işlemlerde süreç daha farklı işliyor. Kamu bankaları ve Takasbank sadece kendisine yatırılan tutardan sorumlu olarak tapu devri sonrası bu parayı satıcının hesabına geçiyor. Vatandaşların kredi kullanarak ev almaları halinde ise kalan tutar kredi kullanılan banka tarafından alıcıya aktarılıyor. Burada da yine TAKBİS aracılığıyla söz konusu bankaya tapu devri bildirildiği için kredi konusunda da herhangi bir risk bulunmuyor.

SAHTE PARA VE ÇALINMA RİSKİNE SON

PARANIN sahte çıkması veya çalınması risklerini ortadan kaldırıyor. Devire ilişkin transfer bedeli, tapu tescil işlemi gerçekleşmeden aktarılmayacağından, devredenin tapuya gelmeme veya tapuda işlem gerçekleştirmeme riski oluşmuyor.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Devir öncesi vatandaşa verilen E-Tahsilat numarası ile Takasbank ya da kamu bankalarına ulaşılıyor.

Alıcı ve satıcı 70 TL'lik işlem ücreti vererek parayı bankaya rehin bırakıyor.

Tapu işlemi yapıldığında bankalara TAKBİS üzerinden "tapu devri oldu" bilgisi geçiliyor.

Ardından bankada askıda bekleyen para, vatandaşın hesabına geçiliyor.

Borsa İstanbul bünyesinde faaliyet gösteren Takasbank ve kamu bankaları işlemler için yüzde 100 güvence veriyor.