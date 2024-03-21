Altın fiyatlarında yeni rekor

Politika faizini sabit tutan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yılki faiz indirimlerine ilişkin planını koruyacağını işaret etmesinin ardından altın fiyatları rekor seviyelere çıktı. Fed Başkanı Jerome Powell'in açıklamalarının ardından altının ons fiyatı 2222 dolara kadar çıktı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2.203,60 dolar seviyesinde işlem görüyor. Serbest piyasada gram altın 2 bin 538,51 lira seviyesinde bulunuyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini yüzde 5.25- yüzde 5.50 aralığında sabit tuttu ve bu yıl üç kez faiz indirimine gideceğine yönelik beklentisini değiştirmedi.

Fed ayrıca güçlü ekonomik büyümenin devam edeceğini teyit etti.

Para politikası toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, yılın başındaki enflasyon verilerinin fiyat baskılarının "yüksek" kalmaya devam ettiğini gösterdiğini, ancak "enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru biraz inişli çıkışlı bir yolda kademeli olarak aşağı yönlü hareket ettiği şeklindeki genel gidişatı değiştirmediğini" belirtti.

Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları

Gram altın 2.538,57 lira

Çeyrek altın 3.754,55 lira

Yarım altın 7.509,10 lira

Cumhuriyet altını 14.972 lira

Gremse altın 42.824,00 liradan satılıyor.