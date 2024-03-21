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Diyarbakır'da 169 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 169 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mart 2024 09:02, Son Güncelleme : 21 Mart 2024 09:03
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Diyarbakır'da 169 kilogram esrar ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Yorulmaz Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 169 kilogram toz esrar ele geçirildi.

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