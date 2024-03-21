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Beşiktaş'tan şike iddialarına yanıt

Beşiktaş kulübü, kendilerini şike yapmakla suçlayan Trabzonsporlu Ahmet Metin Genç'e yanıt verdi. Açıklamada, şike soruşturmasının hakim ve savcılarının yargılandığı hatırlatıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Mart 2024 09:47, Son Güncelleme : 21 Mart 2024 09:51
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Beşiktaş'tan şike iddialarına yanıt

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bir kez daha belirtmek isteriz ki, yıllardır beklediğimiz 2010-2011 Sezonu Süper Kupa final maçını oynamak Beşiktaş'ın hakkıdır" ifadeleri kullanıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi :

"Müzemizde tek bir haram kupa yoktur. Beşiktaş JK olarak siyasetle aramıza hep mesafe koyarak tüm siyasi partilere eşit durmayı başarmış onurlu bir geçmişe sahibiz. Siyasi ikballeri doğrultusunda kulübümüzü tehlikeli polemiklere çekmeye çalışanlara bu fırsatı tanımayacağız. Kulübümüzle ilgili yapılan isnadın hiçbir maddi ve hukuki dayanağı yoktur. Önemine binaen belirtmek isteriz ki bu söyleme sebebiyet verenler yapmış oldukları kumpasın bedelini yüce Türk yargısı önünde sanık sıfatıyla yargılanmak suretiyle ödemektedirler. Bu yargılama neticesinde alacakları cezalarla şanlı tarihimizi lekelemek isteyenleri kamuoyu, tüm çıplaklığı ile öğrenecektir. Esasen kulübümüzü siyasete alet ederek isnatta bulunulması bir suç olup, bu haksız ve hukuka aykırı isnatlar sebebiyle her türlü hukuki ve cezai yollara başvurulacaktır. Bir kez daha belirtmek isteriz ki, yıllardır beklediğimiz 2010-2011 Sezonu Süper Kupa final maçını oynamak Beşiktaş'ın hakkıdır. Herkes bilmelidir ki, o kupayı almak için sahaya çıkıp her zaman olduğu gibi şerefimizle mücadele vereceğiz."

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