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Emeklilikte yeni sistem hazırlığı

Emekli maaşlarında yeni sisteme geçilmesi planlanıyor. Haziran ayından önce yapılması planlanan düzenlemeye göre kök aylıklar yeniden düzenlenecek, taban aylıkta emeklilik yaşı esas alınacak.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 21 Mart 2024 10:04, Son Güncelleme : 21 Mart 2024 10:02
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Emeklilikte yeni sistem hazırlığı

İş Kanunu'nda yapılacak değişiklikler kapsamında taban aylıkta emeklilik yaşının esas alınması planlanıyor. Ayrıca 10 bin lira altı maaş alan emeklilerin kök aylıklarının da düzenlenmesi için çalışmalar başlatıldı.

İktidar tarafından yeni bir intibak düzenlemesi yapılamayacağına dair açıklamalar gelse de, yalnızca en düşük emekli maaşı alan 6 milyonun üzerinde vatandaşı ilgilendiren bir değişiklik gündemde. İş Kanunu'nda yapılacak düzenleme ile emekli maaşlarının hesaplanışında yeni bir formüle geçileceği öğrenilirken, bu durum 10 bin TL maaş alan milyonların eline geçen aylığın değişeceği anlamına geliyor.

Taban aylıkta emeklilik yaşı esas alınacak

Yeni Şafak gazetesinin haberine göre emekli kök aylığının en düşük emekli maaşı olan 10 bin lira bandına çıkarılması için çalışmalara hazirandan önce başlanması planlanıyor. Üzerinde durulan formüllerden biri de vatandaşın emekli olduğu yaşa göre taban aylığın belirlenmesi oldu.

Söz konusu düzenleme eğer uzlaşıya varılırsa çalışma hayatını tekrar kurgulaması öngörülen yeni İş Kanunu'na eklenecek. Bu kapsamda emeklilik hakkı ve yaşı gibi olguların da silbaştan tanımlanabileceği ifade edildi.

Emeklilere, sigorta primi ve sigorta gün sayısından bağımsız olarak emekli olunan yaşa göre standart taban aylık bağlanması sağlanmasını amaçlayan seçenek de masada. Bu seçeneğin benimsenmesi halinde, emeklilik için gereken sigorta gün sayısı ve pirim ödemelerinden bağımsız olarak emekli olunan yaşa göre en düşük emekli maaşı tabanı belirlenecek.

Emekli olan kişi bu tabanın altında maaş alamayacak. Yani 59 yaşında emekli olan bir vatandaş en düşük 17 bin lira emekli maaşı alacak. Bu rakam sigortalı çalışma süresi ve prim ödemesi gibi etkenlerle daha da artabilecek.

6 milyon emekli 10 bin lira maaş alıyor

Halihazırda 16 milyonu aşan emeklilerin 13 milyona yakını asgari ücretin altında aylık alırken, 6 milyon emekli ise en düşük maaş olan 10 bin lira ile hayatını geçirmeye çalışıyor.

Habere göre; Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, emeklilerin taban aylıklarını 10 bin liraya yükseltmek için de düğmeye bastı. Yeni düzenleme ile en düşük emekli kök aylığı 10 bin liraya çıkmış olacak.

Düzenleme gerçekleşirse 10 bin liranın altında emekli aylığı alan 6,5 milyondan fazla emekli, zammını 10 bin lira üzerinden alacak.

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