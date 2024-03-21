MSÜ sınav sonuçları açıklandı
ÖSYM, internet sitesinden Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Mart 2024 10:08, Son Güncelleme : 21 Mart 2024 10:08
ÖSYM internet sitesinden MSÜ sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. ÖSYM'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:
3 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2024-MSÜ) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 21 Mart 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI