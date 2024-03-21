Facebook ve Instagram'da sürekli 'asılsız haber' paylaşan hesaplara kısıtlama

Yeşil, Facebook ve Instagram'da yanlış bilgilerin yayılmasını önlemeye büyük önem verdiklerini söyledi. Bu amaçla bazı işbirlikleri bulunduğunu belirten Yeşil, "Birçok ülke ve bölgede, bu içerikleri tespit etmek, değerlendirmek ve bu içerikler üzerinde işlem yapmak için tarafsız Uluslararası Haber Doğrulama Ağı'ndan (IFCN) sertifika almış üçüncü taraf haber doğrulama kuruluşlarıyla birlikte çalışıyoruz." dedi.

Haber doğrulama programıyla Facebook ve Instagram'daki kullanıcıların, yanlış olabilecek bilgilerini tespit edip, bu içerikleri haber doğrulayıcılara bildirdiklerini anlatan Yeşil, haber doğrulayıcılarının da bilgileri kontrol edip doğruluğunu değerlendirdiklerini dile getirdi.

Yeşil, Facebook'tan bağımsız olarak gerçekleşen bu sürecin, kaynak talep edilmesini, herkese açık verilerin incelenmesini, video ve görsellerin doğrulanmasını ve daha fazla işlemi içerebildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Meta olarak haber doğrulama ortaklarımız tarafından değerlendirilen içerikleri etiketliyoruz. Bu içerikleri paylaşmak üzere olan ve içeriği daha önce paylaşan kişilere de bildirim gönderiliyor. Haber doğrulayıcı, içeriği 'asılsız, üzerinde oynanmış veya kısmen asılsız' olarak değerlendirdiğinde bu içerik haber kaynağında daha alt sıralarda görünüyor, Instagram Keşfet'te filtreleniyor, akışta ve hikayelerde daha az belirgin şekilde gösteriliyor. Bu da içeriği gören kişi sayısını önemli ölçüde azaltıyor."

"Yapay zeka kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor"

Haber doğrulayıcıların değerlendirdiği içeriklerin yer aldığı reklamları reddettiklerini vurgulayan Yeşil, "Sürekli olarak yanlış bilgi paylaşan sayfalar, gruplar, hesaplar ve siteler ise dağıtımlarının azaltılması gibi bazı kısıtlamalara tabi tutuluyor. Ayrıca sürekli olarak asılsız haber paylaşanların para kazanma ve reklam verme imkanları ellerinden alınabiliyor ve belirli bir süre boyunca haber sayfası olarak kaydolmaları engellenebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Meta olarak yapay zekayı, kullanıcı deneyimini zenginleştirmek, kişiselleştirme sağlamak ve etkileşimi daha akıllı ve sezgisel hale getirmek için kullandıklarını belirten Yeşil, "Özellikle, üretken yapay zekanın içerik üreticilerinin kendilerini daha etkin biçimde ifade etmelerini sağlayabileceğini düşünüyoruz." dedi.

Yeşil, ürünleri kullanan milyonlarca işletmeye de fayda sağladıklarına dikkati çekerek, reklam içerikleri için ilk üretken yapay zeka destekli özellikleri sunmaya başlayarak, reklam verenlerin yatırım getirilerini artırmalarına yardımcı olduklarını bildirdi.

Üretken yapay zeka kapsamında geliştirdikleri projeler arasında dünyadaki tüm dilleri birbirine çevirebilen sesli asistan ve kullanıcıların sesli komutlarla kendi sanal dünyalarını oluşturmasına olanak tanıyan Builder Bot adlı bir yapay zeka araçlarının bulunduğu bilgisini veren Yeşil, üretken yapay zekanın, kullanıcılar, içerik üreticileri ve işletmeler için içerik oluşturma, geliştirme ve tüketiminde gelecekte kritik rol oynayacağına inandıklarını dile getirdi.

"Binden fazla açık kaynaklı yapay zeka projesi yayınladık"

Meta olarak, açık inovasyonun ekonomik büyümeye, daha iyi ve daha güvenli ürünlere ve sorumlu kalkınmaya yol açacağını vurgulayan Yeşil, 10 yılı aşkın süredir yapay zekada açık inovasyonun öncüsü olarak şimdiye kadar 1000'den fazla açık kaynaklı yapay zeka projesi yayınladıklarını anlattı.

Yeşil, yapay zeka çalışmalarını büyük bir sorumlulukla sürdürmeye özen gösterdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Deneyimlerimiz, yapay zeka ürünleri için en başından itibaren koruma önlemleri oluşturmamıza yardımcı oluyor. Türkiye'de, BTK Akademi ve Koç Üniversitesi Karma Lab ortaklığında, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve yapay zeka üzerine farklı seviyelerde eğitimler verilmesi planlanıyor. Eğitimlerin yanında farklı konularda seminerler ve etkinliklerle yıl boyunca programa katılan kişileri farklı sektörlerle bir araya getirerek söz konusu teknolojiler alanında deneyim kazanmalarına destek olmayı hedefliyoruz."