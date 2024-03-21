Seçime günler kala CHP'ye soğuk duş

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Yerel seçim için 5 adımda oy kullanma rehberi
Yerel seçim için 5 adımda oy kullanma rehberi
%0 Faizli 3 Taksitli 30.000 TL!
%0 Faizli 3 Taksitli 30.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Eğitimde yeni dönem: Öğrenci karneleri değişiyor
Eğitimde yeni dönem: Öğrenci karneleri değişiyor
Yeniden Refah MKYK üyesi: Murat Kurum desteklenmeli
Yeniden Refah MKYK üyesi: Murat Kurum desteklenmeli
Otogaza zam bekleniyor
Otogaza zam bekleniyor
Şubatta en çok satılan ikinci el oto markaları belli oldu
Şubatta en çok satılan ikinci el oto markaları belli oldu
Tekirdağ'da tır, yolcu minibüsüne çarptı: 5 ölü, 10 yaralı
Tekirdağ'da tır, yolcu minibüsüne çarptı: 5 ölü, 10 yaralı
EPDK'den 'elektrik faturaları'yla ilgili önemli karar
EPDK'den 'elektrik faturaları'yla ilgili önemli karar
Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir Özkaya seçildi
Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir Özkaya seçildi
Sandığa 10 gün kaldı: İşte 10 soruda yerel seçim
Sandığa 10 gün kaldı: İşte 10 soruda yerel seçim
Emeklilikte yeni sistem hazırlığı
Emeklilikte yeni sistem hazırlığı
Ankara'da kar yağışı başladı
Ankara'da kar yağışı başladı
Altın fiyatlarında yeni rekor
Altın fiyatlarında yeni rekor
Türkiye, 31 Mart'ta sandık başına gidiyor: Seçim yasakları başladı
Türkiye, 31 Mart'ta sandık başına gidiyor: Seçim yasakları başladı
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında: Ekonomistler ne bekliyor?
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında: Ekonomistler ne bekliyor?
AYM'den doktorları sevindiren karar: Kısıtlama kaldırıldı
AYM'den doktorları sevindiren karar: Kısıtlama kaldırıldı
9'uncu yargı paketinde AYM'ye düzenleme geliyor
9'uncu yargı paketinde AYM'ye düzenleme geliyor
Bakan Tunç: Türkiye'nin kanunları çağın en modern kanunları
Bakan Tunç: Türkiye'nin kanunları çağın en modern kanunları
Atama bekleyen öğretmenlerden 'mülakatsız atama' talebi
Atama bekleyen öğretmenlerden 'mülakatsız atama' talebi
Ali Yalçın: Hem boş olan hem de boşalan kadroya atama yapılmalı
Ali Yalçın: Hem boş olan hem de boşalan kadroya atama yapılmalı
FED faiz kararını açıkladı
FED faiz kararını açıkladı
Türkiye'nin CDS'i 3,5 ayın zirvesinde: Yükseliş teknik
Türkiye'nin CDS'i 3,5 ayın zirvesinde: Yükseliş teknik
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylara 5 tutuklama
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylara 5 tutuklama
Bakan Koca: 30 büyükşehirde şehir hastanesi yapmayı planladık
Bakan Koca: 30 büyükşehirde şehir hastanesi yapmayı planladık
Yabancı uzmanlar açıkladı: MB'nin faiz kararı ne olur?
Yabancı uzmanlar açıkladı: MB'nin faiz kararı ne olur?
Erdoğan: Enflasyon oranları herkes gibi bizi de zorluyor
Erdoğan: Enflasyon oranları herkes gibi bizi de zorluyor
Murat Kurum, mal varlığını açıkladı
Murat Kurum, mal varlığını açıkladı
Fahri Trafik Müfettişleri park cezası yazamayacak
Fahri Trafik Müfettişleri park cezası yazamayacak
Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Göstergelerimiz gayet iyi
Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Göstergelerimiz gayet iyi
Kadın öğretmen, trafikte tartıştığı hemcinsini darbetti
Kadın öğretmen, trafikte tartıştığı hemcinsini darbetti
Ana sayfaHaberler Siyasi

Seçime günler kala CHP'ye soğuk duş

Seçime günler kala para sayma görüntüleri dahil krizlerle boğuşan CHP ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Gazeteci Barış Yarkadaş katıldığı programda, "CHP'nin yaptırdığı resmi araştırmalarda CHP seçmeninin %16'sının sandığa gitmeme eğiliminde olduğu görülüyor." dedi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 21 Mart 2024 12:26, Son Güncelleme : 21 Mart 2024 12:28
Yazdır
Seçime günler kala CHP'ye soğuk duş

31 Mart seçimlerine sayılı günler kaldı. Bu kapsamda siyasi partiler ve adaylar seçim çalışmalarına hız verdi.

"YÜZDE 16'SI SANDIĞA GİTMEYECEK"

Yapılan anket çalışmaları da bugünlerde seçmeni anlamak adına önemli bir rol oynuyor. Son olarak eski CHP milletvekili ve Gazeteci Barış Yarkadaş, katıldığı bir canlı yayında CHP'nin masasındaki anket sonuçlarına ilişkin önemli bir detay verdi. Yarkadaş, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin önüne giden resmi araştırmalarda CHP seçmeninin %16'sının sandığa gitmeme eğiliminde olduğu görülüyor." ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber